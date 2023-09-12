توصلت الدراسة إلى أن حدائق المدينة المبنية على محارق سابقة ربما تحتوي على مستويات مرتفعة من الرصاص

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة ديوك أن حدائق المدينة والملاعب المبنية على مواقع محارق النفايات السابقة ربما لا تزال تحتوي على مستويات أعلى بكثير من الرصاص في تربتها السطحية. قام البحث، الذي قاده البروفيسور دانييل د. ريختر، بتحليل عينات التربة السطحية من ثلاث حدائق في مدينة دورهام بولاية نورث كارولينا، والتي تم بناؤها على مواقع محارق سابقة أُغلقت في أوائل الأربعينيات.

وكشفت الدراسة أن العينات التي تم جمعها من قسم من متنزه إيست دورهام تحتوي على مستويات رصاص تزيد عن 2000 جزء في المليون، وهو أعلى بخمس مرات من معيار وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) الحالي للتربة الآمنة في مناطق لعب الأطفال. احتوت العينات المأخوذة من متنزه والتاون في الغالب على مستويات منخفضة من الرصاص، ولكن حوالي 10% منها كانت مثيرة للقلق وكان عدد قليل منها مرتفعًا جدًا. من ناحية أخرى، كانت العينات المأخوذة من متنزه إيست إند تحتوي جميعها على مستويات من الرصاص في التربة أقل من عتبة وكالة حماية البيئة (EPA) الحالية لسلامة الأطفال.

تسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى زيادة جهود المراقبة والتخفيف في الحدائق المبنية على مواقع المحارق السابقة. وشدد ريختر على أهمية تحديد مخاطر التلوث وفهم سبب انخفاض التلوث بمعدلات مختلفة في مواقع مختلفة. ودعا إلى أخذ العينات والرصد على نطاق واسع، فضلا عن إنشاء خرائط التربة وخرائط الرصاص في التربة في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

تشير الدراسات الاستقصائية التاريخية إلى أن حوالي نصف المدن التي شملتها الدراسة في الولايات المتحدة وكندا قامت بحرق النفايات الصلبة بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن العشرين. وأحرقت المحارق أنواعًا مختلفة من القمامة والقمامة، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الرصاص. وكان الرماد المتبقي، الذي ركز الملوثات مثل الرصاص، ينتشر في بعض الأحيان حول الحدائق والأماكن الحضرية الأخرى.

ومن أجل تسهيل جهود أخذ العينات والرصد، ذكر ريختر استخدام التكنولوجيا الجديدة مثل أدوات فلورية الأشعة السينية المحمولة. ويمكن لهذه الأدوات توفير تحليل أولي لعينات التربة بحثًا عن معادن متعددة، بما في ذلك الرصاص، خلال 20 ثانية فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد السجلات التاريخية حول حرق النفايات والتخلص من الرماد في تحديد النقاط الساخنة بسرعة أكبر.

بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على المخاطر الصحية المحتملة على المدى الطويل المرتبطة بالتلوث بالرصاص في التربة الحضرية وتؤكد على الحاجة إلى مواصلة الجهود لرصد هذه المخاطر والتخفيف من حدتها في الحدائق والمساحات الحضرية الأخرى المبنية على مواقع المحارق السابقة.

مصادر:

– رسائل العلوم والتكنولوجيا البيئية (2023). دوى: 10.1021/acs.estlett.3c00488