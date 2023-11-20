منظور جديد: تحويل الصحاري الغذائية في غلاسكو من خلال الزراعة الحضرية

الائتمان: المجلة الدولية لرصد الأرض التطبيقية والمعلومات الجغرافية (2023). دوى: 10.1016/j.jag.2023.103525

كشفت الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة جلاسكو وجامعة ولاية فلوريدا عن نهج جديد لمعالجة "الصحارى الغذائية" في جلاسكو والحد من عدم المساواة. ومن خلال التحليل الجغرافي المكاني الدقيق، اكتشف الباحثون أن إدخال الحدائق والمخصصات المجتمعية في المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء المدينة يمكن أن يحسن بشكل كبير إمكانية الوصول إلى المنتجات الطازجة وبأسعار معقولة في المناطق المحرومة.

تسلط الدراسة التي تحمل عنوان "تكافؤ الوصول إلى الزراعة الحضرية في غلاسكو: نهج التحسين المكاني"، الضوء على الفوائد العديدة للزراعة الحضرية التي تتجاوز مجرد توافر الغذاء. بالإضافة إلى توفير المنتجات الطازجة، تعمل الحدائق والمخصصات المجتمعية على تعزيز الروابط المجتمعية، وتبادل المعرفة حول الطعام، وتحسين الصحة العقلية من خلال الأنشطة الخارجية.

حاليًا، يعيش 36% فقط من سكان غلاسكو على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من منطقة زراعية حضرية. وحدد التحليل أن المناطق المحرومة اقتصاديًا في ضواحي المدينة تميل إلى الوصول بشكل محدود إلى الغذاء الرخيص والطازج، مما يؤدي إلى "صحارى غذائية". ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا ما يقرب من 939 هكتارًا من الأراضي الشاغرة والمهجورة في جميع أنحاء غلاسكو، حيث يعيش حوالي 60٪ من السكان على بعد 500 متر من المساحة غير المستخدمة.

ومن خلال الاستفادة من نماذج التحسين المكاني، أثبت الفريق أن تحويل 15 موقعًا مهجورًا فقط إلى مراكز زراعية حضرية يمكن أن يوسع إمكانية الوصول إلى المنتجات الطازجة إلى 50% من سكان غلاسكو، مما يحدث تأثيرًا كبيرًا في الحد من عدم المساواة الغذائية. ومن الممكن أن يؤدي توسيع نطاق الجهود من خلال إضافة ما يصل إلى 60 موقعًا جديدًا على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام إلى خدمة ما يصل إلى 70% من سكان المدينة، مما يؤدي بشكل فعال إلى القضاء على عدم المساواة في الوصول.

وأشار الدكتور مينغشو وانغ، المؤلف المشارك للدراسة، إلى أن غلاسكو تواجه تحديات كبيرة بسبب محدودية الوصول إلى الأطعمة المغذية بأسعار معقولة في المناطق ذات الدخل المنخفض. ومع ذلك، فإن هذا النهج المبني على البيانات في التخطيط الحضري يقدم حلولاً واعدة دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة. ومن خلال إعادة استخدام الأراضي الشاغرة وتحويلها إلى مراكز زراعية مجتمعية، تستطيع غلاسكو معالجة تأثير غلاسكو مع تمكين السكان المحليين من إحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي الزراعة الحضرية؟



ج: تشير الزراعة الحضرية إلى ممارسة زراعة الأغذية وتجهيزها وتوزيعها في المناطق الحضرية أو حولها. يتضمن ذلك أشكالًا مختلفة مثل الحدائق المجتمعية وحدائق الأسطح والمزارع العمودية.

س: ما هي الصحارى الغذائية؟



ج: الصحارى الغذائية هي مناطق تقع عادة في الأحياء ذات الدخل المنخفض، حيث لا يتمكن السكان من الحصول على طعام مغذ وبأسعار معقولة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج صحية سيئة مرتبطة بالنظام الغذائي.

س: كيف يمكن للزراعة الحضرية أن تفيد المجتمعات؟



ج: توفر الزراعة الحضرية العديد من الفوائد للمجتمعات، بما في ذلك زيادة الوصول إلى المنتجات الطازجة وبأسعار معقولة، والتواصل الاجتماعي، وتبادل المعرفة حول الغذاء، وتحسين الصحة العقلية، وفرص ممارسة النشاط البدني.

س: ما هي نمذجة التحسين المكاني؟



ج: نمذجة التحسين المكاني هي تقنية تستخدم خوارزميات رياضية لتحديد أفضل تخصيص للموارد أو المواقع بناءً على أهداف وقيود وبيانات مكانية محددة. وفي سياق هذه الدراسة، تم استخدامه لتحديد المواقع الأمثل للحدائق المجتمعية والمخصصات لتعظيم إمكانية الوصول إليها والحد من عدم المساواة الغذائية.

(المصدر: جامعة جلاسكو)