اكتشاف الشفق القطبي المخيف بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس يلقي الضوء على المجالات المغناطيسية الكوكبية

أكد علماء الفلك مؤخرًا وجود شفق غريب للأشعة تحت الحمراء على كوكب أورانوس، في الوقت المناسب تمامًا لموسم الهالوين. توفر هذه الشفق نظرة ثاقبة للمجال المغناطيسي الفريد لأورانوس وآثاره على الكواكب الأخرى.

ويحدث الشفق القطبي عندما تصبح الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية وبيئة الكوكب محاصرة بالمجال المغناطيسي وتصطدم بجزيئات الغاز في الغلاف الجوي. في حين أننا على دراية بالشفق القطبي على الأرض، والذي يظهر فوق القطبين، إلا أنه يحدث أيضًا على كواكب أخرى. وقد لاحظها علماء الفلك على الكواكب العملاقة، وحتى على نسخة أصغر منها على المريخ. ومع ذلك، فإن كوكب الزهرة، الذي يفتقر إلى مجال مغناطيسي جوهري، لا يواجه عروضًا مماثلة. على الرغم من ذلك، خلال أحداث الرياح الشمسية الشديدة، قد يستمر كوكب الزهرة في إظهار ظواهر مشابهة للشفق القطبي. ومن الجدير بالذكر أن التركيب الغازي للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية يختلف، مما يتسبب في ظهور الشفق القطبي في الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

يمتلك أورانوس، على وجه الخصوص، مجالًا مغناطيسيًا مثيرًا للاهتمام. على عكس معظم الكواكب، لا ينشأ مجاله المغناطيسي من المركز، بل يقابله 59 درجة من محور الدوران. يؤدي هذا الإزاحة إلى عدم تماثل الغلاف المغناطيسي لأوراني، مما يؤدي إلى اختلاف شدة المجال اعتمادًا على الموقع. اكتشف تلسكوب هابل الفضائي بعض النشاط الشفقي على أورانوس في عام 2011، وخاصة حول القطبين.

في سبتمبر 2006، وباستخدام مطياف NIRSPEC الموجود على تلسكوب كيك II، لاحظ علماء من جامعة ليستر الشفق تحت الأحمر على أورانوس. ومن خلال تحليل الأطوال الموجية المنبعثة للجسيم المشحون H3+، حددوا الاختلافات في السطوع. تشير هذه الاختلافات إلى درجة حرارة وكثافة طبقة الغلاف الجوي حيث توجد الجسيمات.

والمثير للدهشة أن القياسات كشفت أن كثافة H3+ تزداد في الغلاف الجوي لأورانوس، بينما تبقى درجة الحرارة دون تغيير نسبيًا. تشير هذه النتيجة إلى وجود صلة بين وجود الشفق تحت الأحمر ودرجة الحرارة الراكدة. وتشير إيما توماس، التي قادت فريق المراقبة، إلى أن هذه الرؤية قد تلقي الضوء على درجات حرارة أعلى من المتوقع للكواكب الغازية العملاقة مثل أورانوس. ويفترض فريق البحث أن الشفق القطبي النشط يولّد الحرارة ويوجهها، ويدفعها من الشفق إلى الأسفل نحو خط الاستواء المغناطيسي.

يسلط توماس الضوء أيضًا على الآثار الأوسع نطاقًا لهذه الشفق تحت الأحمر. نظرًا لأنه يتم اكتشاف كواكب خارجية تشبه نبتون وأورانوس بشكل متكرر، فإن دراسة الشفق القطبي لأورانوس قد توفر نظرة ثاقبة للأغلفة الجوية والمجالات المغناطيسية لهذه العوالم البعيدة ومدى ملاءمتها للحياة. علاوة على ذلك، فإن النتائج التي توصل إليها أورانوس لها أهمية بالنسبة لكوكبنا - فظاهرة الانعكاس المغناطيسي الأرضي، حيث تنقلب الأقطاب المغناطيسية للأرض، لا تزال غير مدروسة إلى حد كبير. من خلال دراسة اختلال أورانوس اليومي لمحوريه الدوراني والمغناطيسي، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل لتأثيرات انعكاس القطب المستقبلي على المجال المغناطيسي للأرض وتأثيره المحتمل على أنظمة الاتصالات والملاحة.

تضيف هذه الدراسة الأخيرة للشفق القطبي لأورانيا إلى ما قيمته 30 عامًا من الملاحظات، مما يثري معرفتنا بالشفق القطبي العملاق الجليدي والمجالات المغناطيسية الكوكبية داخل نظامنا الشمسي. بينما نكشف أسرار أورانوس، فإننا نعمق فهمنا للكون ومكاننا فيه.

أسئلة وأجوبة

س: ما الذي يسبب الشفق القطبي؟

ج: يحدث الشفق القطبي عندما تنحصر الجسيمات المشحونة في الرياح الشمسية والبيئة القريبة من الكوكب في المجال المغناطيسي للكوكب وتصطدم بجزيئات الغاز في الغلاف الجوي.

س: هل الشفق القطبي يحدث فقط على الأرض؟

ج: لا، الشفق القطبي يحدث أيضًا على كواكب أخرى في نظامنا الشمسي، مثل الكواكب العملاقة وحتى المريخ. ومع ذلك، فإن كوكب الزهرة، الذي يفتقر إلى مجال مغناطيسي جوهري، لا يواجه عروضًا مماثلة.

س: ما هو الشيء الفريد في المجال المغناطيسي لأورانوس؟

ج: المجال المغناطيسي لأورانوس يقابله 59 درجة من محور دورانه، مما يجعله غير متماثل ويسبب اختلافات في شدة المجال حسب الموقع.

س: كيف يمكن لدراسة الشفق القطبي لأورانوس أن توفر نظرة ثاقبة للكواكب الخارجية؟

ج: مع اكتشاف الكواكب الخارجية التي تشبه نبتون وأورانوس، فإن دراسة الشفق القطبي لأورانوس يمكن أن تساعد في التنبؤ بالأغلفة الجوية والمجالات المغناطيسية لهذه العوالم البعيدة، وتقييم قابليتها للسكن المحتملة.

س: كيف يمكن لدراسة الشفق الأوراني أن تخبرنا عن الانعكاس المغناطيسي الأرضي للأرض؟

ج: من خلال فهم اختلال أورانوس اليومي بين محوريه الدوراني والمغناطيسي، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للتأثيرات المحتملة لانعكاس قطب الأرض المستقبلي على مجاله المغناطيسي والأنظمة ذات الصلة.