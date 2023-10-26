رؤى جديدة حول أورانوس: الشفق بالأشعة تحت الحمراء تم تأكيده لأول مرة

أكد علماء الفلك في جامعة ليستر وجود شفق قطبي يعمل بالأشعة تحت الحمراء على الكوكب الخارجي لأورانوس. يمكن لهذا الاكتشاف الرائد أن يكشف الأسرار الكامنة وراء المجالات المغناطيسية للكواكب في نظامنا الشمسي، بل ويسلط الضوء على إمكانية وجود حياة في عوالم بعيدة. في حين أنه تم رصد الشفق فوق البنفسجي لأورانوس منذ عام 1986، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد وجود الشفق تحت الأحمر.

تنجم الشفق القطبي عن اصطدام جسيمات مشحونة نشطة للغاية بالغلاف الجوي للكوكب على طول خطوط المجال المغناطيسي. على الأرض، تؤدي هذه الاصطدامات إلى ظهور الأضواء الشمالية والجنوبية المذهلة. أورانوس، الذي يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، يصدر ضوءًا يتجاوز الطيف المرئي، بما في ذلك الأشعة تحت الحمراء.

استخدم فريق من العلماء تلسكوب Keck II لتحليل أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من أورانوس في طيف الأشعة تحت الحمراء. ومن خلال دراسة خطوط الانبعاث، تمكنوا من تحديد الاختلافات في سطوع أيونات H3+، وهو جسيم مشحون. كان هذا الاختلاف في السطوع بمثابة مقياس حرارة، مما يوفر نظرة ثاقبة للغلاف الجوي للكوكب.

كشفت الملاحظات عن زيادة كبيرة في كثافة H3+ في الغلاف الجوي لأورانوس، مما يشير إلى وجود الشفق القطبي تحت الأحمر. لا يعزز هذا الاكتشاف فهمنا للمجالات المغناطيسية في نظامنا الشمسي فحسب، بل يحمل أيضًا آثارًا في تحديد الكواكب الخارجية الأخرى التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة.

المؤلف الرئيسي إيما توماس، دكتوراه. يقترح أحد الباحثين في جامعة ليستر أن الشفق القطبي النشط الموجود على الكواكب الغازية العملاقة مثل أورانوس يمكن أن يفسر سبب ارتفاع درجة حرارتها عن المتوقع. تفترض هذه النظرية أن الشفق يولد ويدفع الحرارة من الشفق إلى الأسفل نحو خط الاستواء المغناطيسي. من خلال دراسة الشفق القطبي لأورانوس، يمكن للعلماء إجراء تنبؤات حول الأجواء والمجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية المماثلة وتحديد مدى ملاءمتها للحياة.

يمثل تأكيد وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس حقبة جديدة من تحقيقات الشفق القطبي على الكوكب. وتساهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز معرفتنا بالشفق القطبي العملاق الجليدي، والمجالات المغناطيسية الكوكبية، وحتى الظواهر النادرة على الأرض، مثل الانعكاس المغناطيسي الأرضي.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو الشفق القطبي؟

الشفق هو عرض للضوء الطبيعي يحدث عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع المجال المغناطيسي للكوكب وتصطدم بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي.

س: ما هو الشفق بالأشعة تحت الحمراء؟

يشير الشفق بالأشعة تحت الحمراء إلى انبعاث الضوء خارج الطيف المرئي في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء. وينجم عن اصطدام جسيمات مشحونة نشطة للغاية بالغلاف الجوي للكوكب.

س: ما سبب أهمية اكتشاف الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟

يوفر تأكيد وجود الشفق بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس رؤى قيمة حول المجالات المغناطيسية للكوكب ويقدم آثارًا لتحديد الكواكب الخارجية التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة.

س: كيف تم تأكيد الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟

استخدم العلماء تلسكوب Keck II لتحليل أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من أورانوس في طيف الأشعة تحت الحمراء. ومن خلال دراسة خطوط الانبعاث، تمكنوا من تحديد الاختلافات في سطوع أيونات H3+، مما يشير إلى وجود شفق تحت الحمراء.

س: ماذا يمكننا أن نتعلم من دراسة الشفق القطبي لأورانوس؟

يمكن أن تساعدنا دراسة الشفق القطبي لأورانوس في فهم المجالات المغناطيسية والخصائص الجوية للكواكب العملاقة الجليدية، سواء داخل نظامنا الشمسي أو خارجه. تساهم هذه المعرفة في فهمنا للكواكب الخارجية وقدرتها على استضافة الحياة.