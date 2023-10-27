اكتشاف مذهل: تأكيد وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس يوفر نظرة ثاقبة للمجالات المغناطيسية الكوكبية

حقق علماء الفلك في جامعة ليستر تقدما مثيرا في دراستهم للكوكب الخارجي أورانوس. وللمرة الأولى، أكدوا وجود شفق قطبي يعمل بالأشعة تحت الحمراء على الكوكب البارد البعيد. لا يضيف هذا الاكتشاف إلى فهمنا لأورانوس فحسب، بل يحمل أيضًا القدرة على كشف الطبيعة الغامضة للمجالات المغناطيسية الكوكبية ودورها في دعم الحياة على الكواكب الأخرى.

بينما كان العلماء يراقبون الشفق فوق البنفسجي (UV) على أورانوس منذ عام 1986، فإن هذا التأكيد الأخير للشفق تحت الأحمر (IR) يعد علامة بارزة. ونشر فريق العلماء، بدعم من مجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا (STFC)، النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Nature Astronomy.

يبرز أورانوس وكوكب نبتون المجاور له بين الكواكب في نظامنا الشمسي بسبب مجالاتهما المغناطيسية المنحرفة. على عكس الأرض، حيث يتماشى المجال المغناطيسي مع محور دوران الكوكب، فإن المجالات المغناطيسية لأورانوس ونبتون منحرفة. يحمل هذا الاكتشاف الجديد للشفق تحت الأحمر على أورانوس أدلة قيمة في فهم الآليات الأساسية وراء هذه الخصوصية.

استخدم علماء الفلك قياسات سطوع الأشعة تحت الحمراء من الغلاف الجوي العلوي لأورانوس ووجود خطوط المجال المغناطيسي لتحليل الشفق. وأظهرت النتائج أن الإشارات الشفقية تركزت بين نقاط محددة على الكوكب، لتشكل أشكالا بيضاوية. يتم إنشاء هذه الأشكال البيضاوية، المعروفة باسم الأصداف، نتيجة لدوران أورانوس.

تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من أورانوس نفسه. ومن خلال دراسة المجالات المغناطيسية والشفق القطبي للكواكب البعيدة، يمكن لعلماء الفلك الحصول على معلومات ثاقبة حول قابلية الكواكب الخارجية للسكن. إن فهم كيفية تفاعل المجالات المغناطيسية مع الجسيمات المشحونة وتوليد الشفق القطبي يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول الظروف اللازمة لدعم الحياة.

يفتح هذا البحث الرائد آفاقًا جديدة لاستكشاف أسرار نظامنا الشمسي وما بعده. من خلال الكشف عن أسرار المجالات المغناطيسية الكوكبية، يقترب العلماء خطوة واحدة من فهم الاحتمالات الهائلة للحياة خارج الأرض.

أسئلة وأجوبة

ما هو الشفق؟

الشفق القطبي هو عرض للضوء الطبيعي يحدث في السماء، خاصة في المناطق القطبية. وينجم عن جسيمات مشحونة نشطة للغاية من الشمس، والتي تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض.

ما هو الشفق بالأشعة تحت الحمراء؟

يشير الشفق بالأشعة تحت الحمراء إلى انبعاث ضوء الأشعة تحت الحمراء أثناء حدث الشفق. بالإضافة إلى الشفق فوق البنفسجي الأكثر شيوعًا، تنبعث بعض الشفق أيضًا من الأشعة تحت الحمراء.

لماذا تنحرف المجالات المغناطيسية لأورانوس ونبتون؟

لا يزال الاختلال في محاذاة المجالات المغناطيسية لأورانوس ونبتون مع محاور دورانهما لغزًا للعلماء. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الأساسية المسؤولة عن هذه الخاصية الفريدة.