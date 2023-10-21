تأثير الهيدروجين المحايد على هروب فوتونات ليمان-ألفا في مجرات عصر إعادة التأين

لا يزال علماء الفلك غير متأكدين بشأن عملية وتوقيت إعادة التأين، وهو عندما يتأين الهيدروجين الموجود في الكون مرة أخرى بعد وجوده كذرات محايدة لمدة 200 مليون سنة تقريبًا. تتم عملية إعادة التأين بواسطة فوتونات استمرارية ليمان (LyC)، التي تمتلك الطاقة اللازمة لإخراج الإلكترونات من ذرات الهيدروجين. والسؤال هو، من أين أتت فوتونات LyC هذه؟ يعتقد العديد من علماء الفلك أن المجرات المبكرة لعبت دورًا في إعادة تأين الكون.

خلال فترة إعادة التأين، كانت هناك مجرات تبعث إشعاع ليمان-ألفا (Lyα)، والذي يتم إطلاقه عندما تنتقل ذرات الهيدروجين من حالتها المثارة الأولى إلى حالتها الأرضية. ومع ذلك، لم تكن جميع فوتونات Lyα قادرة على الهروب من هذه المجرات. إذا تبعثر فوتون Lyα إلى حافة المجرة، فمن الممكن أن يهرب ويتم اكتشافه. إذا لم تتمكن فوتونات Lyα من الهروب، فهذا يشير إلى أن فوتونات LyC غير قادرة أيضًا على الهروب، وأن تلك المجرة لم تساهم في إعادة التأين.

من الممكن أن يكون وجود الهيدروجين المحايد (HI) في هذه المجرات قد أعاق هروب فوتونات Lyα، وبالتالي فوتونات LyC. للتحقيق في هذا الأمر، أجريت دراسة على عينة من المجرات التي تمت ملاحظتها قرب نهاية إعادة التأين، باستخدام انبعاث Lyα و[CII] (انبعاث من الكربون الذي امتص الكمية المناسبة من الطاقة ليهرب إلكترون واحد) لقياس انزياحاتها نحو الأحمر.

وتمت مقارنة الانزياحات الحمراء لانبعاث Lyα و[CII] في كل مجرة. وجد الباحثون أن إزاحة السرعة بين نوعي الانبعاث، المعروفين باسم إزاحة سرعة Lyα، كانت مرتبطة بشكل إيجابي مع كتلة الغاز HI في المجرات من عصر إعادة التأين. يشير هذا إلى أن هروب Lyα في هذه المجرات يتأثر بالمحتوى الإجمالي للغاز HI، وليس بالمناطق المحلية.

تشير النتائج إلى أن الوفرة المتزايدة لغاز HI تجعل من الصعب على فوتونات Lyα الهروب، مما يعيق أيضًا هروب فوتونات LyC المؤينة. يشير هذا إلى أن دراسة محتوى HI الإجمالي للمجرات يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لعملية إعادة تأين الكون.

من المتوقع أن توفر الملاحظات المستقبلية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) بيانات عالية الجودة عن المجرات القديمة من عصر إعادة التأين، مما يوفر فهمًا أكبر لهذه الفترة المهمة في تاريخ الكون.

المصادر: لورين إليكر، جامعة سينسيناتي