تتيح أجهزة استشعار تتبع النجوم الجديدة إمكانية اكتشاف الحطام عبر الأقمار الصناعية

ويجري تطوير أجهزة استشعار لتتبع النجوم لمساعدة الأقمار الصناعية على اكتشاف الحطام المداري الخطير الذي لا يمكن رؤيته من الأرض. يستخدم متتبعو النجوم الموقع المعروف للنجوم للحفاظ على توجيه الأقمار الصناعية بشكل صحيح. تتعاون شركة Arcsec، وهي شركة بلجيكية متخصصة في مكونات المركبات الفضائية، مع مشروع إدارة حركة الفضاء البرتغالي NeuraSpace لتطوير جهاز تعقب النجوم لاكتشاف الحطام والذي من المتوقع أن يتم عرضه في الفضاء بحلول عام 2025. من خلال الجمع بين أجهزة استشعار Arcsec وبيانات NeuraSpace الحالية من المصادر العامة والتلسكوب الأرضي. ومن خلال الشراكات، سيكون المشروع البرتغالي قادرًا على تتبع الحطام المداري الأصغر حجمًا. وفي الوقت نفسه، قامت شركة Redwire، ومقرها في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، بتطوير جهاز تعقب للنجوم يمكنه اكتشاف الحطام ومن المقرر أن يكون في المدار خلال الأشهر الستة المقبلة. وتستكشف الشركات المصنعة الأخرى أيضًا تطوير أجهزة تتبع النجوم للكشف عن الحطام.

أحد تطبيقات متتبعي النجوم في الكشف عن الحطام هو تصوير الأجسام غير المتعاونة على مقربة من المركبات الفضائية. تخطط شركة True Anomaly، ​​وهي شركة تصنيع أقمار صناعية مقرها دنفر، لاستخدام أجهزة تتبع النجوم وكاميرات Redwire SpectraTRAC للمركبات الفضائية المخصصة لهذا الغرض. يوضح لويس جوميز، الرئيس التنفيذي لشركة AAC Clyde Space المتخصصة في الأقمار الصناعية الصغيرة، أن أجهزة تتبع النجوم يمكنها بالفعل اكتشاف الأجرام غير السماوية، ولكن يتم تجاهل هذه البيانات عادةً للحفاظ على قوة الحوسبة الموجودة على متن الطائرة.

تستكشف Arcsec أيضًا طرقًا لتحديث أجهزة تعقب النجوم الموجودة بالفعل في المدار لاكتشاف الحطام. وقد قامت الشركة بتسليم 50 جهاز تتبع نجمي حتى الآن، بشكل رئيسي إلى الأقمار الصناعية التجارية المكعبة الموجودة في مدار أرضي منخفض. إن إقناع عملاء Star Tracker بتتبع الحطام أيضًا قد ينطوي على بعض التكاليف الإضافية ولكنه قد يؤدي إلى تحسين صورة العلامة التجارية للمشغلين. توفر الشراكة بين Arcsec وNeuraSpace حافزًا لمستخدمي نظام تتبع النجوم ليصبحوا مراقبين للحطام، حيث سيحصل العملاء على خدمة ورؤى أفضل من منصة إدارة حركة المرور الفضائية.

مصادر:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026