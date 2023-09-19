أقوى ليزر للأشعة السينية في العالم يُصدر الضوء الأول، ويفتح الأبواب أمام اكتشافات علمية جديدة

بعد أكثر من عقد من العمل الشاق، تمكن المهندسون أخيرًا من تحقيق "الضوء الأول" باستخدام Linac Coherent Light Source-II (LCLS-II)، أقوى ليزر للأشعة السينية في العالم. ويعني هذا الإنجاز أن الآلة المحسّنة حديثًا أصبحت الآن جاهزة للاستخدام في البحث العلمي.

إن LCLS-II عبارة عن معجل خطي مصمم لإنتاج أشعة سينية عالية الطاقة قادرة على فحص أصغر أعمال المادة وأكثرها تعقيدًا وتفاعلاتها. بالمقارنة مع سابقتها، يمكن لـ LCLS-II توليد مليون نبضة من الأشعة السينية في الثانية، مما يمثل تحسنًا كبيرًا عن 120 نبضة في الثانية الأصلية. وستكون هذه الأشعة السينية أكثر سطوعًا بمقدار 10,000 مرة من ذي قبل، مما سيمكن العلماء من مراقبة ظواهر لم يكن من الممكن ملاحظتها سابقًا.

إن زيادة عدد الفوتونات لها آثار بعيدة المدى على البحث العلمي. ويوضح أندرو بوريل، مدير المختبر المساعد لمديرية المسرعات، أن معدل اللقطة الأعلى الذي يصل إلى مليون طلقة في الثانية يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه جمع البيانات. وهذا يعني أن الباحثين يمكنهم إجراء تجارب بشكل أكثر كفاءة وربما تسريع الاكتشافات في مجالات تتراوح من صحة الإنسان إلى علوم المواد الكمومية.

وقد نال الليزر المطور إشادة وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر إم جرانهولم، التي تعتقد أنه سيسلط الضوء على أصغر وأسرع الظواهر في الكون. يذكر جرانهولم أن هذا التقدم التكنولوجي سيبقي الولايات المتحدة في طليعة علوم الأشعة السينية وسيوفر رؤى لا تقدر بثمن حول كيفية عمل العالم على المستوى الذري.

يقع LCLS-II في مختبر المسرع الوطني SLAC في مينلو بارك، كاليفورنيا، ويبلغ طوله ميلين. وعلى مدى السنوات الـ 14 الماضية، أنتجت أشعة سينية تستخدم لفحص موضوعات مختلفة، بما في ذلك المعادن القوية والتمثيل الضوئي. تطلب تطوير LCLS-II من المهندسين إنشاء مصنع تبريد قادر على تبريد المسرع الخطي إلى درجة مذهلة -456 درجة فهرنهايت (-271 درجة مئوية).

ومع تحقيق "الضوء الأول"، أثبتت فرق LCLS-II في SLAC أنه تم استيفاء معايير الأشعة السينية اللازمة لإنجاز المشروع. على الرغم من عدم إجراء أي بحث علمي حتى الآن، إلا أن المسرع الذي تمت ترقيته سيكون جاهزًا للاستخدام بحلول نوفمبر، مع وصول أول المستخدمين.

على الرغم من النكسات الناجمة عن الرياح التي عطلت الطاقة وأخرت التقدم، فإن مستقبل العلوم والتكنولوجيا يجري الآن تحت تلال مينلو بارك. ويبشر هذا الليزر الثوري باكتشافات وتطورات رائدة، بدءًا من دراسة الهياكل الجزيئية وحتى تعزيز كفاءة بطاريات الهاتف.

مصادر:

جيزمودو: [أدخل عنوان URL]

مختبر التسريع الوطني SLAC: [أدخل URL]