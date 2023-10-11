أحدث الأنشطة على محطة الفضاء الدولية: الكائنات الحية الدقيقة، وأبحاث الفيزياء، والاستعدادات للسير في الفضاء

كان طاقم إكسبيديشن 70 لمحطة الفضاء الدولية (ISS) مشغولاً بالعديد من الأنشطة البحثية والاستعدادات للسير في الفضاء القادم. وفي يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، ركز رواد الفضاء على أبحاث الفيزياء والدراسات الإنسانية.

عمل رائد الفضاء ناسا لورال أوهارا في مختبر الذرة الباردة، وهو جهاز يراقب السلوك الكمي للذرات عند درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق. قامت بتركيب مكونات جديدة وأعادت توصيل كابلات الطاقة والبيانات في المختبر. وفي الوقت نفسه، قام ساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بإعداد معدات تجربة الاحتراق في وحدة مختبر كيبو لدراسة كيفية تأثير الجاذبية الصغرى على النيران وتحسين السلامة من الحرائق على المركبات الفضائية.

وفي منطقة أخرى من محطة الفضاء الدولية، قامت رائدة الفضاء ناسا ياسمين مقبلي بتشغيل جهاز الموجات فوق الصوتية 2 لمسح أوردة عنق أوهارا وكتفه وساقه. تم إجراء دراسة مسح الأوردة هذه في وحدة مختبر كولومبوس، بمساعدة الأطباء الموجودين على الأرض.

وكانت الاستعدادات للسير في الفضاء القادم جارية أيضًا. وناقش رواد الفضاء مقبلي وفوروكاوا وأوهارا والقائد أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية الإجراءات الروبوتية المخططة للسير في الفضاء. سيقوم موغبيلي وفوروكاوا بتشغيل الذراع الروبوتية Canadarm2 لمساعدة أوهارا وموغينسن أثناء السير في الفضاء.

بالإضافة إلى هذه الأنشطة، عمل رائدا الفضاء نيكولاي تشوب وكونستانتين بوريسوف في الدراسات التكنولوجية. أجرى تشوب اختبارات على أدوات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الجاذبية الصغرى، بهدف تقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض. قام بوريسوف بتصوير المعالم على الأرض لجمع البيانات لتحسين الملاحة عالية الدقة للمحطة الفضائية.

بشكل عام، يواصل طاقم إكسبيديشن 70 إجراء مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية والاستعداد للسير في الفضاء لتعزيز فهمنا للكائنات الحية الدقيقة، والفيزياء في الفضاء، وغيرها من المجالات المهمة لاستكشاف الفضاء.

المصدر: ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)