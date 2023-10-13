تكافح الطيور المهاجرة من أجل التنقل خلال أحداث الطقس الفضائي

تواجه الطيور المهاجرة في الولايات المتحدة صعوبات في التنقل عندما تتعرض للعواصف الشمسية وغيرها من أحداث الطقس الفضائي التي تعطل قدرتها على استشعار المجال المغناطيسي للأرض، وفقا لدراسة جديدة. ويشير البحث إلى أن هذه الاضطرابات قد تعيق بشكل خطير قدرات الطيور على الملاحة عندما تتحرك الشمس نحو الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي فترة من النشاط الشمسي المتزايد.

تتضمن العواصف الشمسية إطلاق جسيمات وإشعاعات عالية الطاقة، مثل الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) وهبوب الرياح الشمسية. عندما تتفاعل هذه الانفجارات مع الأرض، فإنها تخلق اختلافات مؤقتة في الدرع المغناطيسي للكوكب، المعروف باسم الغلاف المغناطيسي. وقد كشفت الأبحاث السابقة أن هذه الاضطرابات المغناطيسية الأرضية تتداخل مع الاستقبال المغناطيسي للحيوانات، أو قدرتها على استشعار المجال المغناطيسي.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل أنماط الهجرة لأنواع مختلفة من الطيور المهاجرة الليلية على مدى 23 عاما. وشمل ذلك الطيور الجاثمة والطيور الساحلية والطيور المائية. ومن خلال فحص أكثر من 3 ملايين صورة رادارية ومقارنتها ببيانات المجال المغناطيسي، قام الفريق بتقييم ما إذا كان سلوك الطيور قد تغير أثناء الاضطرابات المغناطيسية الأرضية.

وكشفت النتائج عن انخفاض بنسبة 9% إلى 17% في عدد الطيور التي تحاول الهجرة خلال هذه الاضطرابات. واجهت الطيور المهاجرة تحديات في التنقل في مساراتها المعتادة. ولاحظ الباحثون أن الطيور اعتمدت أكثر على توجيه الرياح بدلا من خطوط المجال المغناطيسي، مما قلل من جهد طيرانها بنسبة 25%.

في حين أن غالبية الطيور بدت غير متأثرة بأحداث الطقس الفضائي، إلا أن أقلية صغيرة عانت من هجرات فاشلة، مما أدى إلى انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة. لقد فاتت هذه الطيور الظروف الجوية المواتية والطعام المتاح بسهولة وفرص التكاثر المحتملة.

ويشكل الحد الأقصى الشمسي القادم، والذي من المتوقع أن يبدأ خلال العام المقبل، مخاطر أكبر على الطيور المهاجرة. ومع زيادة النشاط الشمسي، من المتوقع أن تصبح الاضطرابات المغناطيسية الأرضية أكثر شيوعًا. ويشعر الخبراء بالقلق أيضًا بشأن التأثير على الأنواع المهاجرة الأخرى مثل الحيتان والسلاحف والأسماك التي تعتمد على الاستقبال المغناطيسي للملاحة.

ومن خلال فهم تأثيرات الطقس الفضائي على الحيوانات المهاجرة، يأمل العلماء في تطوير استراتيجيات لحماية هذه الأنواع خلال فترات النشاط الشمسي المتزايد.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)

- جامعة ميشيغان