من المتوقع أن يؤدي النشاط الشمسي إلى ظهور المزيد من مشاهدات الأضواء الشمالية بشكل متكرر وواسع النطاق

وأشار العلماء إلى زيادة كبيرة في عمليات رصد البقع الشمسية منذ نهاية عام 2022، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية مشاهدة الأضواء الشمالية، المعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي. لقد تجاوزت هذه الزيادة في النشاط التوقعات السابقة ووسعت النطاق الجغرافي حيث يمكن رؤية الأضواء. ونتيجة لذلك، يمكن للمراقبين أن يتوقعوا رؤية متكررة للأضواء الشمالية من مواقع مختلفة على الأرض إذا استمر هذا الاتجاه.

وفقًا لشبكة NBC News، يتوقع العلماء أن الأشهر الثمانية عشر المقبلة ستشهد أعلى نشاط خلال العقدين الماضيين. ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط المتزايد طوال العقد القادم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو النشاط الشمسي تدريجيًا حتى خريف عام 18، مما يوفر أكبر إمكانية لتجربة الشفق القطبي المذهل.

لقد أسرت الأضواء الشمالية خيال الناس في جميع أنحاء العالم لفترة طويلة. وتحدث هذه الظاهرة السماوية عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض. تولد هذه الاصطدامات عرضًا مذهلاً للأضواء الملونة في السماء، خاصة في المناطق القطبية. يمكن أن تختلف شدة الأضواء، بدءًا من الألوان الخضراء الباهتة إلى الألوان الحمراء والبنفسجية النابضة بالحياة.

ومع الزيادة الأخيرة في رصد البقع الشمسية، يعتقد العلماء أن ظروف مشاهدة الشفق القطبي الشمالي سوف تتحسن بشكل كبير. وهذا يعني أنه لن تتاح الفرصة لعدد أكبر من الأشخاص لرؤية هذا المشهد الطبيعي فحسب، بل قد يتمكنون أيضًا من مشاهدته من مواقع كانت تعتبر غير مرجحة في السابق.

ويجري المزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين نشاط البقع الشمسية وتكرار ومدى الشفق القطبي الشمالي بشكل أفضل. ومن خلال دراسة هذه الأنماط، يمكن للعلماء تعزيز تنبؤاتهم وتقديم توقعات أكثر دقة للأحداث السماوية القادمة.

مصادر:

– إن بي سي نيوز: [المصدر]

- الشفق القطبي: [المصدر]