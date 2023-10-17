دراسة جديدة وجدت أن المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في السحب يمكن أن تؤثر على المناخ

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Environmental Chemistry Letters عن وجود جزيئات بلاستيكية صغيرة في المياه السحابية التي تم جمعها من القمم العالية الارتفاع في اليابان. تم اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة، التي يتراوح حجمها من 7.1 إلى 94.6 ميكرومتر، في عينات المياه السحابية، مما يشير إلى أنها قد تؤثر على تكوين السحب وربما تؤثر على المناخ.

وقد تبين بالفعل أن المواد البلاستيكية الدقيقة، وهي جزيئات يقل حجمها عن 5 ملم، تلوث محيطات العالم، والأنهار، والتربة، وحتى الأعضاء الداخلية للحياة البرية. وأظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث أيضًا أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تنتقل عبر الغلاف الجوي، حيث تتطاير في الهواء بفعل الرياح ورذاذ البحر ثم تسقط مرة أخرى على الأرض تحت المطر. الآن، تشير هذه الدراسة الجديدة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تكون موجودة أيضًا في السحب.

قام الباحثون بجمع عينات من المياه السحابية باستخدام أجهزة سلكية دقيقة وقاموا بتحليلها باستخدام تقنيات التصوير. ووجدوا جسيمات بلاستيكية دقيقة من تسعة أنواع مختلفة من البلاستيك، بما في ذلك البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين تيريفثاليت. يحتوي كل لتر من المياه السحابية التي تم فحصها على ما بين 6.7 و13.9 جسيمات بلاستيكية دقيقة، على الرغم من أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بسبب احتمال فقدان الجسيمات أثناء التجميع.

وتشير الدراسة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تعمل كنواة تكثيف السحب أو جزيئات نواة الجليد، مما يؤثر على تكوين السحب. وقد يكون لذلك آثار على مناخ الأرض، حيث يمكن أن تعكس السحب ضوء الشمس وتبرد الكوكب، أو تساهم في إطلاق غازات الدفيئة مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ومع ذلك، يثير بعض الخبراء الشكوك حول التأثير المباشر للجسيمات البلاستيكية الدقيقة على تكوين السحب. ويجادلون بأن وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في السحب يمكن أن يعني ببساطة أن الجزيئات يتم نقلها مع كتلة الهواء ولا تؤثر بشكل مباشر على عملية تكوين السحابة نفسها.

يعد تحديد تأثير المواد البلاستيكية على أنظمة الأرض والنظم البيئية والصحة أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا للزيادة المتوقعة في إنتاج النفايات البلاستيكية. ومع توقع وجود ما يقدر بنحو 26 مليار طن متري من النفايات البلاستيكية بين الخمسينيات و1950، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيرات المواد البلاستيكية الدقيقة على تكوين السحب والمناخ بشكل كامل.

مصادر:

– رسائل الكيمياء البيئية

- مونجاباي