المخاطر الجيولوجية لمضيق ميسينا: تفريغ تقاليد سيلا وشاريبديس

بحث باحثون من جامعة أوريغون في الجيولوجيا وراء الأساطير اليونانية القديمة لـ Scylla وCharybdis، وهما وحشان مخيفان يقال إنهما يقيمان في مضيق ميسينا. وباستخدام خرائط الصدع الموجودة، تكشف الدراسة عن ديناميكيات الصدوع النشطة زلزاليًا على جانبي المضيق، مما يخلق ممرًا بحريًا ضيقًا مليئًا بالمخاطر الجيولوجية. النتائج لها آثار كبيرة على المشروع الطموح لبناء جسر عبر المضيق.

يعد مضيق ميسينا، الواقع بين البر الرئيسي لإيطاليا وصقلية، موطنًا للعديد من الصدوع النشطة. في حين تم تخطيط الأخطاء الفردية بشكل جيد، فإن الدراسة تتخذ نهجا شاملا لفهم كيفية تفاعل هذه الأخطاء. ومن خلال دمج خرائط الصدع الموجودة وفحص مواقعها وشكلها، تمكن الباحثون من إعادة بناء تشكيل المضيق.

واكتشفوا أن الجبال على جانبي المضيق تتحرك للأعلى، بينما يغوص قاع البحر بين الصدوع، مما يخلق قناة ضحلة ديناميكية. عند أضيق نقطة في المضيق، توجد نقطة محورية حيث يتم نقل الإجهاد من مجموعة من العيوب إلى أخرى، على غرار تحويل قطار من مسار إلى آخر.

يعد فهم التفاعلات بين الصدوع أمرًا بالغ الأهمية للنظر في تأثير الزلازل على الجسر المحتمل عبر المضيق. يؤكد البحث على أهمية تضمين تفاعلات الصدع النشطة ونقل الإجهاد في تحليل المخاطر الزلزالية.

واجه مشروع جسر مضيق ميسينا، الذي يهدف إلى أن يكون أطول جسر معلق في العالم، تحديات مختلفة طوال تاريخه. ومن المعارضة السياسية والبيئية إلى قضايا التمويل، تم إحياء المشروع مؤخرًا. ومع ذلك، لا تزال الخطط الهندسية وتقييمات المخاطر قيد التقييم.

وكما تكشف الدراسة، فإن مضيق ميسينا عبارة عن مشهد متغير وديناميكي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحليل شامل ودراسة المخاطر الجيولوجية قبل الشروع في مثل هذا المشروع الضخم.

مصادر:

- لوريل هامرز، الاتصالات الجامعية

– المجلة: أبحاث حوض