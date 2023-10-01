تعاون ThoughtWorks مع IUCAA يؤدي إلى المعالجة الآلية للبيانات الخاصة بالتلسكوب الراديوي MeerKAT

تعاونت شركة ThoughtWorks، وهي شركة استشارية متخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي، بنجاح مع المركز المشترك بين الجامعات لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IUCAA) لتطوير وتنفيذ برنامج معالجة البيانات الآلية للتلسكوب الراديوي MeerKAT. وقد أسفر هذا الجهد التعاوني، الذي امتد لمدة عامين، عن نتائج واعدة في تطوير قدرات التلسكوب الراديوي MeerKAT.

ميركات، على عكس التلسكوبات البصرية، تعمل طوال النهار والليل لاستقبال إشارات الراديو. تم إطلاقه في عام 2018، ويديره مرصد علم الفلك الراديوي في جنوب إفريقيا (SARAO)، ويلعب دورًا حاسمًا كمقدمة لمبادرة مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية (SKA)، والتي تتضمن التعاون بين العديد من الدول. مع 64 هوائيًا، من المقرر أن يصبح ميركات التلسكوب الراديوي الأكثر حساسية وقوة في العالم، حيث يمتد إلى جنوب إفريقيا وأستراليا.

في فبراير 2023، حقق العلماء الذين يستخدمون MeerKAT اكتشافًا مثيرًا أثناء دراسة مجرة ​​بعيدة. لقد لاحظوا ذرات الهيدروجين الكبيرة المعروفة باسم ذرات ريدبيرج، والتي لم يتم ملاحظتها في مثل هذه المجرات من قبل. يمكن لهذه الذرات المنتشرة في جميع أنحاء المجرة في سحب الغاز بين النجوم المتأينة أن توفر معلومات قيمة عن الغاز بين النجوم وتكوين ذرات ريدبيرج في الفضاء.

تركزت مشاركة ThoughtWorks في المشروع حول إنشاء خط أنابيب آلي لمعالجة صور التلسكوب الراديوي يسمى ARTIP. لقد أحدث خط الأنابيب هذا، الذي تم تطويره بالتعاون مع الدكتور نيراج جوبتا من IUCAA، ثورة في عملية معالجة البيانات. في السابق، كانت المعالجة اليدوية لمجموعة بيانات بحجم 1 تيرابايت تستغرق عدة أشهر وقد تؤدي إلى حدوث أخطاء. باستخدام خط أنابيب ARTIP، يمكن إجراء تحليل البيانات خلال 30 دقيقة إلى ساعة فقط، مما يضمن الحصول على نتائج دقيقة وتسريع التقدم العلمي.

لم يحقق التعاون بين ThoughtWorks وIUCAA إنجازات مهمة فحسب، بل أدى أيضًا إلى اكتشافات مهمة. ساعد خط أنابيب المعالجة الآلي في تحديد "جذر OH" خارج مجرة ​​درب التبانة، مما يشير إلى إمكانية العثور على الماء (H₂O) في الفضاء الخارجي. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، حيث يتوقع العلماء مجموعة بيانات تبلغ حوالي 1.7 بايت بيتا، الأمر الذي سيتطلب خط أنابيب ARTIP للمعالجة.

يمثل علم الفلك الراديوي، وهو فرع من علم الفلك يركز على دراسة السماء باستخدام الترددات الراديوية، تحديات فريدة بسبب التعامل مع كميات كبيرة من البيانات. يعد تطوير أدوات معالجة البيانات الآلية مثل ARTIP أمرًا بالغ الأهمية لعلماء الفلك الراديوي لنقل النتائج العلمية بشكل فعال. ومع التشغيل الآلي، يتم تقليل الوقت والجهد اللازمين للمعالجة والتحليل بشكل كبير، مما يمكّن الباحثين من اكتشاف رؤى جديدة حول أصل الحياة وعلم الكونيات.

مصادر:

- يعتقد أعمال

- المركز المشترك بين الجامعات لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IUCAA)