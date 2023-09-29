تتيح تقنية الكاميرا المتقدمة إعادة البناء السريع للحالات الكمومية

طور الباحثون تقنية رائدة باستخدام تكنولوجيا الكاميرا المتقدمة لإعادة بناء الحالة الكمومية الكاملة للجسيمات المتشابكة بسرعة وكفاءة. تتيح هذه الطريقة المبتكرة تصورًا فوريًا للوظيفة الموجية لفوتونين متشابكين، مما يتفوق بشكل كبير على الأساليب السابقة التي قد تستغرق ساعات أو حتى أيام. وتشمل التطبيقات المحتملة لهذا الاختراق تعزيز توصيف الحالة الكمومية، والاتصالات الكمومية، وتقنيات التصوير الكمومي.

يمكن فهم طبيعة التشابك باستخدام تشبيه زوج من الأحذية. عندما تختار حذاءً واحدًا بشكل عشوائي، فإن هوية الحذاء الآخر تُعرف على الفور، بغض النظر عن موقعه في الكون. ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين المتأصل حتى لحظة المراقبة.

تلعب الدالة الموجية دورًا مركزيًا في ميكانيكا الكم وتوفر فهمًا شاملاً للحالة الكمومية للجسيم. أنه يحتوي على معلومات حول خصائص مثل الموقع، والسرعة، وغيرها من خصائص الجسيم. في حالة الفوتونات المتشابكة، تسمح الدالة الموجية للعلماء بالتنبؤ بنتائج القياسات على الفوتونات.

التصوير المقطعي للحالة الكمومية، المعروف أيضًا باسم التصوير المقطعي الكمي، هو مهمة صعبة تتضمن تحديد الدالة الموجية للنظام الكمي. كانت الطرق السابقة المبنية على العمليات الإسقاطية تتطلب عددًا كبيرًا من القياسات وكانت تستغرق وقتًا طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، كانت جودة النتائج تعتمد على مدى تعقيد الإعداد التجريبي وكانت حساسة للضوضاء.

تستخدم التقنية الجديدة التي طورها باحثون في جامعة أوتاوا وجامعة سابينزا في روما التصوير المجسم الرقمي، وهي طريقة تستخدم في البصريات الكلاسيكية لإعادة بناء الأجسام ثلاثية الأبعاد. من خلال تركيب حالة ثنائية الفوتون مع حالة كمومية معروفة وتحليل التوزيع المكاني لوصول الفوتون المتزامن، يمكن إعادة بناء الدالة الموجية غير المعروفة. تلتقط كاميرا متقدمة بدقة نانو ثانية الأحداث، مما يتيح إعادة البناء السريع.

وأكد الدكتور أليسيو ديريكو، أحد المؤلفين المشاركين في الورقة البحثية، على المزايا المهمة لهذا النهج، مشيرًا إلى أنه أسرع بشكل كبير من التقنيات السابقة ويتغلب على تحديات قابلية التوسع. إن التأثير المحتمل لهذا البحث يتجاوز الأوساط الأكاديمية، حيث أن لديه القدرة على تسريع التقدم في تكنولوجيا الكم، بما في ذلك توصيف الحالة الكمومية، والاتصالات الكمومية، وتقنيات التصوير الكمومي.

تم نشر هذه الدراسة في مجلة Nature Photonics وتم تمويلها من قبل كراسي الأبحاث الكندية، وصندوق كندا للتميز البحثي الأول، ومركز NRC-uOttawa المشترك للضوئيات الكمومية المتطرفة (JCEP).

مصادر:

– الضوئيات الطبيعة