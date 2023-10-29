دراسة جديدة تكشف عن مسار مفاجئ لتكوين الكواكب المارقة

لقد انبهر العلماء منذ فترة طويلة بالطبيعة الغامضة للكواكب المارقة - المتجولين وحيدًا في الفضاء. اقترحت النظريات السابقة أن هؤلاء البدو السماويين لا يمكن أن يتشكلوا إلا في أنظمة ذات نجم واحد من خلال الاصطدامات القريبة النادرة أو اضطرابات الجاذبية. ومع ذلك، هناك دراسة رائدة تتحدى هذه الحكمة التقليدية وتسلط الضوء على مسار جديد لإنشاء هذه الأشياء الغامضة.

في هذا البحث الرائد، أجرى فريق من علماء الفيزياء الفلكية عمليات محاكاة تركز على أنظمة النجوم الثنائية المائلة. تتكون هذه الأنظمة من نجمين يدوران حول بعضهما البعض. اكتشف الباحثون أنه في الأنظمة الثنائية ذات المستويات المدارية المنحرفة، يمكن أن تصبح الكواكب غير مقيدة وتنجرف بعيدًا حتى لو كانت منتشرة على نطاق واسع.

على عكس الأنظمة ذات النجم الواحد، حيث تحتاج الكواكب إلى أن تكون متباعدة بشكل وثيق لتصبح كواكب مارقة، فإن تأثيرات الجاذبية المشتركة لكل من النجوم والكواكب الأخرى في الأنظمة الثنائية يمكن أن تزعزع استقرار مدارات بعض الكواكب، مما يؤدي إلى تجوالها المستقل. والمثير للدهشة أن الدراسة وجدت أن وجود كوكب بحجم نبتون يمكن أن يؤدي إلى توليد كواكب مارقة في مدارات نجمية ثنائية دائرية. حتى الأرض الفائقة يمكن أن تؤدي إلى ولادة هؤلاء المسافرين المنعزلين إذا كانت النجوم تدور حول بعضها البعض في مسار بيضاوي.

تشير هذه الآلية الجديدة لتكوين الكواكب المارقة إلى احتمال وجود عدد كبير من الكواكب الصخرية الأصغر حجمًا في مجرتنا. في حين أن معظم الكواكب المارقة المعروفة هي عمالقة غازية ضخمة، تقترح هذه الدراسة أن العوالم الأصغر يمكن أن تكون وفيرة في درب التبانة. ومع ذلك، فإن اكتشاف هؤلاء المغامرين المصغرين بين النجوم يشكل تحديًا كبيرًا بسبب موقعهم في الفضاء المظلم والبارد للفضاء بين النجوم.

يقدم هذا البحث الرائد، المنشور في خادم arXiv الشهير، منظورًا جديدًا حول أصول الكواكب المارقة. ويتكهن العلماء الآن بأن عدد الكواكب الحرة في مجرتنا قد يتجاوز التقديرات السابقة. وبالتالي، تتكثف الجهود للكشف عن هذه الجواهر المخفية وسط اتساع الفضاء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الكوكب المارق؟



ج: الكوكب المارق، المعروف أيضًا باسم الكوكب الحر، يشير إلى كوكب غير مرتبط بأي نجم وينجرف بشكل مستقل عبر الفضاء.

س: كيف تتكون الكواكب المارقة؟



ج: أشارت النظريات السابقة إلى أن الكواكب المارقة يمكن أن تتشكل من خلال الاصطدامات القريبة أو اضطرابات الجاذبية في الأنظمة ذات النجم الواحد. ومع ذلك، تشير هذه الدراسة الجديدة إلى أنه يمكن أيضًا إنشاء الكواكب المارقة في أنظمة النجوم الثنائية من خلال تأثير قوى الجاذبية من النجوم والكواكب الأخرى.

س: هل الكواكب المارقة نادرة؟



ج: في حين كان يُعتقد في السابق أنها غير شائعة، تشير هذه الدراسة إلى أن الكواكب المارقة قد تكون أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا. يمكن أن يكون اكتشاف الكواكب الصخرية المارقة الأصغر حجمًا وفيرًا بشكل خاص نظرًا لانتشار الكواكب الأرضية الفائقة حول النجوم القزمة الحمراء.

س: كيف اكتشف العلماء الكواكب المارقة؟



ج: يعد اكتشاف الكواكب المارقة أمرًا صعبًا للغاية بسبب افتقارها إلى ضوء النجم لإلقاء الضوء عليها. يستخدم العلماء تقنيات مختلفة، بما في ذلك عدسة الجاذبية الدقيقة وعمليات رصد الأشعة تحت الحمراء، لتحديد هذه الأجرام السماوية المراوغة.