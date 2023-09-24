حقبة جديدة من الاستكشاف العلمي: قوة أشعة الليزر السينية

في تطور ملحوظ للبحث العلمي، تسلط أشعة الليزر المتقدمة الضوء على العمليات الأساسية في الطبيعة. تهدف هذه الأدوات القوية إلى الكشف عن التفاعلات الذرية المعقدة التي تحرك التفاعلات الكيميائية، وتحكم سلوك الإلكترون في المواد، وتكشف أسرار العالم الطبيعي. ومن خلال فهم هذه الآليات، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة يمكن أن تمكنهم من تكرار مآثر الطبيعة الرائعة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة.

حقق مصدر الضوء المتماسك Linac (LCLS-II) وليزر الإلكترون الحر بالأشعة السينية (XFEL) في مختبر المسرع الوطني SLAC مؤخرًا إنجازًا كبيرًا. يمكن لهذا الليزر المتطور أن ينتج ما يقرب من مليون ومضة من الأشعة السينية في الثانية، وهي زيادة هائلة في الطاقة مقارنة بالنماذج السابقة. وكان مختبر SLAC، بالتعاون مع جامعة ستانفورد وبدعم من وزارة الطاقة، في طليعة هذا التقدم الرائد.

لتوليد الأشعة السينية، يقوم LCLS-II بتسريع الإلكترونات إلى سرعات قريبة من سرعة الضوء. يتم بعد ذلك التلاعب بهذه الإلكترونات عالية الطاقة لإصدار نبضات من الأشعة السينية. ومن خلال تركيز هذه النبضات بدقة على أهداف صغيرة، يمكن للباحثين الحصول على لقطات تفصيلية للجزيئات أثناء عملها. توفر هذه التسلسلات من الصور نافذة سينمائية على الرقص المعقد للجزيئات أثناء تفاعلها مع بعضها البعض.

لا يمتلك LCLS-II قوة استثنائية فحسب، بل يعمل أيضًا في درجات حرارة منخفضة بشكل استثنائي. يستخدم الجهاز موصلات فائقة يتم تبريدها إلى درجة تقشعر لها الأبدان بمقدار درجتين كلفن، وهي درجة حرارة أبرد من اتساع الفضاء الخارجي. يتيح هذا البرودة الشديدة تسريعًا دقيقًا ومتحكمًا للإلكترونات على طول نفق يبلغ طوله 2 كيلومتر.

تمتد طموحات LCLS-II إلى ما هو أبعد من قدراتها الحالية. ويخطط العلماء لتعزيز الأداة بشكل أكبر، وتمكينها من توليد أشعة سينية "صلبة" ذات أطوال موجية مماثلة للمسافة بين الذرات المرتبطة. تمتلك هذه الأشعة السينية الصلبة القدرة على الكشف عن تفاصيل معقدة حول الروابط الذرية والزوايا بينها.

إن تقاطع التكنولوجيا المتطورة والفضول العلمي الذي يجسده LCLS-II يفتح حدودًا جديدة في سعينا لفهم الأعمال الذرية المعقدة للعالم الطبيعي. مع كل ومضة من الأشعة السينية، نقترب أكثر من كشف أسرار الطبيعة الأكثر عمقًا.

مصادر:

- جامعة ستانفورد

– مختبر المسرع الوطني SLAC

- قسم الطاقة