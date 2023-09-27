مادة كمومية جديدة: تم الاتصال بأشرطة الجرافين النانوية الفردية لأول مرة

لقد حقق العلماء في إمبا ومعاونوهم الدوليون تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الكم من خلال الاتصال بنجاح بأشرطة الجرافين النانوية الفردية الدقيقة. شرائط الجرافين النانوية عبارة عن هياكل ثنائية الأبعاد من الكربون تظهر خصائص فيزيائية فريدة ومجموعة متنوعة من التأثيرات الكهربائية والمغناطيسية والبصرية. ومع ذلك، فإن دراسة هذه الأشرطة النانوية تمثل تحديًا، حيث تصبح خصائصها الكمومية أكثر وضوحًا عندما تصبح أضيق. في هذه الدراسة، استخدم الباحثون أقطابًا كهربائية من أنابيب الكربون النانوية ذات حجم مماثل للاتصال بأشرطة الجرافين النانوية المفردة، والتي يبلغ عرضها حوالي 1 نانومتر فقط.

وبالتعاون مع مجموعات بحثية أخرى، حصل الفريق على شرائط الجرافين النانوية الدقيقة ذريًا من مختبر تكنولوجيا النانو في الأسطح في إمبا، والجزيئات الأولية من معهد ماكس بلانك لأبحاث البوليمرات. تمت زراعة الأنابيب النانوية الكربونية من قبل مجموعة في جامعة بكين، وتم إجراء التحليل الحسابي بالتعاون مع جامعة وارويك.

ولضمان الاتصال الدقيق بين الأشرطة النانوية وأقطاب الأنابيب النانوية، كان على الباحثين نقلها بعناية ومواءمتها على نفس الركيزة. تم تأكيد نجاح التجربة من خلال قياسات نقل الشحنة التي أجريت عند درجات حرارة منخفضة. ويتوقع الباحثون أن التأثيرات الكمومية القوية لأشرطة الجرافين النانوية يمكن ملاحظتها حتى في درجة حرارة الغرفة، مما قد يكون له آثار كبيرة على تصميم المواد الكمومية المستقبلية. ويقربنا هذا الإنجاز خطوة أخرى من تحقيق وعد تكنولوجيا الكم، مع قدرتها على إحداث ثورة في مجالات مختلفة مثل الحوسبة والاتصالات وعلوم المواد.

مصادر:

- نجح باحثو إمبا ومعاونوهم الدوليون في ربط أقطاب أنابيب الكربون النانوية بأشرطة نانوية فردية دقيقة ذريًا. الائتمان: إمبا

- مقالة بحثية منشورة في Nature Electronics: "شرائط نانوية طويلة من الجرافين يتم الاتصال بها بواسطة أقطاب كهربائية من أنابيب الكربون النانوية" [لم يتم توفير عنوان URL]

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