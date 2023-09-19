أستراليا تطور أداة تشخيصية تعتمد على تقنية كريسبر للكشف عن فيروس جدري القرود

قام الباحثون في أستراليا بتطوير أداة تشخيصية رائدة، MPXV-CRISPR، للكشف عن فيروس جدري القرود (MPXV). وتستخدم هذه الأداة، وهي الأولى من نوعها في أستراليا، تقنية كريسبر للكشف عن الفيروس بدقة وسرعة ملحوظة. تم نشر هذا البحث، وهو جهد تعاوني بقيادة معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة ومعهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية، في مجلة لانسيت ميكروب.

في حين أن تقنية كريسبر معروفة بقدراتها في تحرير الجينوم، فقد ظهرت مؤخرًا كأداة قوية لأغراض التشخيص. تم تصميم MPXV-CRISPR لاستهداف تسلسلات جينية محددة موجودة فقط في فيروس MPXV. وأوضح الدكتور سو جين لو من جامعة ملبورن، أحد المؤلفين الأوائل المشاركين في الدراسة، أن أدوات التشخيص المستندة إلى كريسبر تعمل مثل محققين فائقي الدقة، حيث تحدد بسرعة المواد الجينية المرتبطة بمسببات أمراض معينة.

تمت برمجة أداة MPXV-CRISPR للتعرف على الفيروس من خلال هندسة "أدلة" بناءً على قاعدة بيانات مكونة من 523 جينوم MPXV. عندما يكون الحمض النووي الفيروسي موجودًا في عينة سريرية، يتم توجيه نظام كريسبر إلى الهدف ويصدر إشارة تشير إلى وجود الفيروس. إن مستويات الحساسية والدقة لطريقة الاختبار هذه قابلة للمقارنة مع طرق PCR القياسية ولكن مع ميزة تقديم النتائج في جزء صغير من الوقت.

إحدى الميزات الرائدة لـ MPXV-CRISPR هي السرعة التي يمكن أن توفر بها التشخيص. يعتمد تشخيص جدري القرود التقليدي في كثير من الأحيان على إعدادات المختبر المركزي، مما قد يؤدي إلى تأخير لعدة أيام قبل توفر نتائج الاختبار. في المقابل، يستطيع MPXV-CRISPR اكتشاف الفيروس خلال 45 دقيقة فقط، مما يسمح بالاكتشاف السريع في الموقع.

ويعمل فريق البحث الآن على تكييف MPXV-CRISPR في جهاز محمول يمكن نشره في نقاط الرعاية في جميع أنحاء البلاد. وهذا من شأنه أن يتيح تشخيصًا أسرع وأكثر سهولة، خاصة في المناطق النائية أو الأماكن ذات الموارد المحدودة. ويهدف الفريق إلى إحداث ثورة في إدارة جدري القرود، وتحسين نتائج المرضى، وتعزيز استجابة الصحة العامة لتفشي المرض في المستقبل.

شمل التعاون البحثي معهد بيتر دوهرتي، ومعهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية، ومركز ملبورن للصحة الجنسية، وجامعة موناش.

مصادر:

– الميكروب لانسيت

– معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة

- معهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية