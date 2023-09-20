تقديم MPXV-CRISPR: أداة تشخيصية ثورية لفيروس جدري القرود

قام فريق من العلماء من معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة ومعهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية بتطوير أداة تشخيصية رائدة تسمى MPXV-CRISPR. تستخدم هذه الأداة، المنشورة في The Lancet Microbe، تقنية CRISPR للكشف عن فيروس جدري القرود (MPXV) في العينات السريرية بسرعة ودقة، متجاوزة طرق التشخيص الحالية. وهو يستهدف على وجه التحديد التسلسلات الجينية الفريدة لفيروس MPXV، مما يجعله أول طريقة تشخيصية من نوعها تعتمد على تقنية كريسبر في أستراليا.

يتم الآن استخدام تقنية كريسبر، المعروفة بقدراتها على تحرير الجينوم، لأغراض التشخيص. يصف الدكتور سو جين لو، مسؤول الأبحاث في معهد دوهرتي والمؤلف الأول المشارك للدراسة، التشخيص القائم على كريسبر بأنه محققون دقيقون يحددون أدلة محددة تتعلق بوجود مسببات الأمراض. وفي حالة MPXV-CRISPR، فهو "مبرمج" للتعرف على الفيروس من خلال أدلة هندسية ترتبط بأجزاء معينة من الحمض النووي الفيروسي.

عندما يتم اكتشاف الحمض النووي الفيروسي في عينة سريرية، يتم توجيه نظام كريسبر إلى الهدف ويصدر إشارة للإشارة إلى وجود الفيروس. تحقق هذه الطريقة التشخيصية حساسية ودقة مماثلة لطرق PCR القياسية ولكن في جزء صغير من الوقت.

إحدى الميزات الرائدة لـ MPXV-CRISPR هي سرعته في تقديم التشخيص. غالبًا ما يستغرق تشخيص جدري القرود الحالي أيامًا لتقديم النتائج، في حين يستطيع MPXV-CRISPR اكتشاف الفيروس في 45 دقيقة فقط. ويعمل الفريق حاليًا على تكييف هذه التكنولوجيا في جهاز محمول يمكن استخدامه للكشف عن فيروس جدري القرود في الموقع في مختلف أماكن الرعاية الصحية.

يؤكد الدكتور شيفاني باسريشا، كبير مسؤولي الأبحاث في معهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية والمؤلف الرئيسي المشارك للدراسة، على التأثير المحتمل لـ MPXV-CRISPR على الصحة العامة. ومن خلال تحسين الوصول إلى تشخيصات سريعة وموثوقة، وخاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة أو المواقع النائية، يمكن لهذا النهج اللامركزي في الاختبار تسريع العلاج وتعزيز نتائج المرضى.

شمل التعاون بين المؤسسات البحثية معهد دوهرتي، ومعهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية، ومركز ملبورن للصحة الجنسية، وجامعة موناش.

المصدر

- سو جين لو وآخرون، الكشف السريع عن فيروس جدري القرود باستخدام مقايسة كريسبر-كاس12أ: دراسة التحقق والتقييم المختبرية، The Lancet Microbe (2023). دوى: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9