لقد ترك صيد الحيتان التجاري في القرن العشرين علامة وراثية على الحيتان الباقية

تظهر الأبحاث التي أجرتها جامعة ولاية أوريغون أن صيد الحيتان التجاري في القرن العشرين كان له تأثير دائم على التنوع الجيني للحيتان الباقية على قيد الحياة اليوم. قارنت الدراسة الحمض النووي من عظام الحيتان الموجودة في جزيرة جورجيا الجنوبية مع الحمض النووي من مجموعات الحيتان الحالية، وكشفت عن دليل قوي على فقدان سلالات الحمض النووي للأمهات بين الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء.

واكتشف الباحثون أن سلالات الأمهات المرتبطة بالذكريات الثقافية مثل مواقع التغذية والتكاثر، قد ضاعت بسبب صيد الحيتان التجاري. وتعني هذه الخسارة أن المعرفة المتوارثة عبر الأجيال والمتعلقة بهذه الجوانب الحيوية من حياة الحيتان قد ضاعت أيضًا.

كانت جزيرة جورجيا الجنوبية، التي كانت في السابق موطنًا للعديد من محطات صيد الحيتان، موقعًا لنشاط صيد الحيتان المكثف في القرن العشرين. قُتل أكثر من مليوني حوت في نصف الكرة الجنوبي خلال هذه الفترة، منها 20 ألفًا قُتلوا بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية وحدها. ولا تزال الجزيرة مليئة بعظام الحيتان، مما يكشف عن البصمة التاريخية للمذبحة. وحافظت درجات الحرارة الباردة في الجزيرة على هذه العظام، التي يزيد عمر بعضها عن 2 عام.

في حين بدأت أعداد الحيتان في جنوب المحيط الأطلسي في التعافي منذ توقف صيد الحيتان التجاري، كانت مشاهدات الحيتان حول جزيرة جورجيا الجنوبية منخفضة. ويشير هذا إلى أنه ربما تم استئصال السكان المحليين، مما أدى إلى فقدان الذاكرة الثقافية بين الحيتان. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن الحيتان قد تعيد اكتشاف هذا الموطن، حيث تتزايد أعدادها ببطء.

قام البحث الذي أجرته جامعة ولاية أوريغون بتحليل الحمض النووي المستخرج من عظام الحيتان الموجودة في جزيرة جورجيا الجنوبية ومقارنته بالمعلومات الوراثية من الحيتان الحية. وكشفت الدراسة أنه على الرغم من أن التنوع الجيني لا يزال مرتفعا بين الحيتان، إلا أن هناك أدلة على فقدان سلالات الحمض النووي للأمهات في الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء. ويعتقد الباحثون أنه مع موت الحيتان الأكبر سنا، فإن المزيد من سلالات الأمهات معرضة لخطر الضياع.

يعد الحفاظ على المعلومات الوراثية لهذه الحيتان أمرًا بالغ الأهمية لفهم ماضيها وضمان مستقبلها. ويؤكد الباحثون أنه بدون فهم جيد لتاريخ مجموعات الحيتان هذه، لا يمكننا قياس أو توقع التغيرات المستقبلية. توفر الدراسة فرصة لإعادة بناء تاريخ مجموعات الحيتان هذه وإلقاء الضوء على ما فقده بالفعل بسبب أنشطة صيد الحيتان.

مع استمرار تغير المناخ في رفع درجات الحرارة، قد يتدهور الحمض النووي الموجود في عظام الحيتان في جزيرة جورجيا الجنوبية. لذلك، يعد هذا البحث بمثابة وسيلة للحفاظ على هذه المعلومات التاريخية المهمة إلى أجل غير مسمى وتوجيه جهود الحفظ المستقبلية.

المصدر: معهد الثدييات البحرية بجامعة ولاية أوريغون

التعاريف:

– الحمض النووي: حمض الديوكسي ريبونوكلييك، وهو جزيء يحمل المعلومات والتعليمات الوراثية للتطور والأداء والنمو والتكاثر.

- نسب الأم: خط النسب الوراثي الذي ينتقل عبر الخط الأنثوي، والذي يمكن أن يشمل الذكريات والمعارف الثقافية.

– منقرض: مصطلح يستخدم لوصف الانقراض الموضعي، حيث لم يعد هناك نوع ما في منطقة معينة.

مرجع:

– "تنوع الحمض النووي للميتوكوندريا في 3 أنواع من الحيتان الكبيرة قبل وبعد صيد الحيتان الحديث" بقلم أنجيلا إل سريمبا وآخرون، مجلة الوراثة، 2023.