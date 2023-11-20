الكشف عن التاريخ المتنوع والتطوري للتماسيح

غالبًا ما تستحضر التماسيح، بجلدها المدرع القوي وعاداتها المفترسة، أفكارًا عن الوحوش القديمة التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير لملايين السنين. ومع ذلك، فقد كشفت الأبحاث الحديثة عن ماضي تطوري أكثر ديناميكية وتنوعًا لهذه المخلوقات الرائعة.

في حين أن هناك حاليًا حوالي 28 نوعًا معروفًا من التماسيح الحية، فإن هذا لا يمثل سوى جزء صغير من المجموعة المتنوعة التي كانت موجودة عبر التاريخ. ألقت دراستان جديدتان الضوء على أصول التماسيح وانتشارها على نطاق واسع حول العالم، بالإضافة إلى تطور نموها البطيء المميز.

ووفقا لهذه الدراسات، من المحتمل أن المجموعة الحديثة الأكبر من التماسيح نشأت في أوروبا منذ حوالي 145 مليون سنة. ومن هناك، تشعبت أسلافهم إلى سلالات مختلفة، حيث طورت التماسيح القدرة على تحمل المياه المالحة. وقد سمح لهم هذا التكيف بالانتشار في جميع أنحاء العالم، في حين ظلت التماسيح محصورة في بيئات المياه العذبة. ونشرت هذه النتائج في مجلة الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة.

ويوضح البروفيسور بول باريت، عالم الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي المشارك في البحث، أن "قدرة التماسيح على عبور المسطحات المائية المالحة مكنتها من أن تصبح أكثر انتشارا جغرافيا مقارنة بالتماسيح". "لقد ازدهرت مجموعات فرعية مختلفة من التماسيح ونشأت في مناطق مختلفة."

بالإضافة إلى تتبع التاريخ التطوري وتوزيع التماسيح، بحث البحث أيضًا في أنماط نموها الفريدة. تبين أن معدل النمو البطيء الذي لوحظ في التماسيح الحديثة هو تكيف ثانوي لم يكن موجودًا في أقاربها البعيدين. وكشفت هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة Current Biology، أيضًا أن التماسيح والطيور، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا، أظهرت استراتيجيات فسيولوجية متناقضة لأكثر من 220 مليون سنة.

يتضمن التاريخ التطوري الغني والمتنوع للتماسيح مخلوقات رائعة تختلف بشكل كبير عن نظيراتها الحالية. كانت بعض التماسيح القديمة آكلة للنباتات، ولها أسنان معقدة تشبه أسنان الثدييات ومن المحتمل أنها تتغذى على الفواكه والدرنات والسراخس المختلفة. كان للأنواع الإضافية تكيفات بحرية، مثل الزعانف بدلاً من الأقدام والأجسام الانسيابية. وهذا يوضح أن التماسيح قد استكشفت مجموعة من المجالات البيئية عبر تاريخها.

ومن خلال دراسة هذا التنوع، يكتسب الباحثون نظرة ثاقبة لتاريخ الحياة المتنوعة للتماسيح. في حين أن الزواحف الكبيرة غالبا ما ترتبط بالنمو البطيء، فإن التماسيح القديمة كانت في الواقع سريعة النمو ونشطة. حدث الانتقال إلى النمو البطيء في مرحلة لاحقة من تطورها ولا يُعزى ذلك فقط إلى أسلوب حياتهم شبه المائي.

في حين لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول المحفزات المحددة لتباطؤ النمو والتغيرات التطورية في التماسيح، فإن هذا البحث يوفر فهمًا أعمق لتاريخها الرائع والتكيفات الرائعة التي طورتها مع مرور الوقت.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم عدد أنواع التماسيح الموجودة اليوم؟

يوجد ما يقرب من 28 نوعًا حيًا معروفًا من التماسيح الموجودة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم.

2. أين ظهرت التماسيح الحديثة لأول مرة؟

وفقا لأبحاث حديثة، من المحتمل أن المجموعة الأكبر من التماسيح الحديثة نشأت في أوروبا منذ حوالي 145 مليون سنة.

3. ما الفرق بين التماسيح والتماسيح؟

تباعدت التماسيح والتماسيح عن بعضها البعض في أمريكا الشمالية. تتمتع التماسيح بالقدرة على تحمل المياه المالحة، مما يسمح لها بالانتشار عالميًا، بينما تظل التماسيح مقتصرة على موائل المياه العذبة.

4. هل هناك علاقة بين التماسيح والطيور؟

التماسيح والطيور هم أبناء عمومة تطوريين وثيقي الصلة. إنهم يتشاركون في سلف مشترك وقد أظهروا استراتيجيات فسيولوجية متناقضة لأكثر من 220 مليون سنة.

5. هل أكلت التماسيح القديمة النباتات؟

نعم، كان لدى بعض التماسيح القديمة نظام غذائي عاشب، وتمتلك أسنانًا مشابهة للثدييات، ومن المحتمل أنها تتغذى على الفواكه والدرنات والسراخس.

(المصدر: ناشيونال جيوغرافيك)