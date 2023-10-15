رؤى جديدة حول البنية ثلاثية الأبعاد لرنينات النيوكليون

قدمت تجربة حديثة أجريت في مرفق توماس جيفرسون الوطني للتسريع التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، رؤى جديدة حول البنية ثلاثية الأبعاد لرنينات النوكليونات، وسلطت الضوء على الكون المبكر والجسيمات الأساسية. كشف اكتشاف رنين البروتون في منتصف القرن العشرين أن البروتونات يمكن أن يكون لها صدى مماثل لاهتزازات الجرس. في حين أن التطورات سمحت بفهم أعمق لبنية بروتون الحالة الأرضية، إلا أن البنية ثلاثية الأبعاد للبروتون الرنان تظل محدودة.

استكشفت التجربة، التي قادها فيزيائيون من جامعة جوستوس ليبيج جيسن (JLU) جيسن في ألمانيا وجامعة كونيتيكت، هياكل كل من رنين البروتون والنيوترون في مرفق تسريع شعاع الإلكترون المستمر (CEBAF) التابع لمختبر جيفرسون. تتكون النيوكليونات من الكواركات والجلونات، وتشكل نوى الذرات. عندما يتم إثارة النوكليون إلى حالة طاقة أعلى، فإنه يُظهر رنين النوكليون حيث تدور كواركاته وتهتز. يوفر هذا البحث معلومات مهمة حول الخصائص والسلوكيات الأساسية لرنين النوكليونات.

تضمنت التجربة إرسال شعاع إلكتروني عالي الطاقة إلى حجرة من غاز الهيدروجين المبرد لإثارة البروتونات بداخلها وإنتاج رنين نووي. وتترك الجسيمات المثارة الناتجة دليلاً على وجودها، مما يسمح للباحثين بإعادة بناء الرنين. من خلال دراسة هذه الأصداء، يمكن للفيزيائيين الحصول على نظرة ثاقبة للكون المبكر بعد الانفجار الكبير وفهم كيفية تشكل المادة في الكون. ويخطط الفريق لإجراء المزيد من التجارب باستخدام أهداف واستقطابات مختلفة للوصول إلى خصائص مختلفة لعملية التشتت. لقد فتحت هذه الدراسات مجالًا جديدًا للبحث وقد تساهم في فهم أعمق لتكوين الكون وحالته الحالية.

مصادر:

– اكتشفت فيزياء منتصف القرن العشرين رنين البروتون

- لقد استكشفت التجارب الحديثة في مختبر جيفرسون هذه الهياكل

- النيوكليونات هي البروتونات والنيوترونات التي تشكل نواة الذرات

- تتكون النيوكليونات من ثلاثة كواركات مرتبطة ببعضها البعض بقوة بواسطة الجلونات

- يحدث رنين النوكليون عندما يتم إثارة النوكليون إلى حالة طاقة أعلى

- أجريت التجربة في منشأة توماس جيفرسون الوطنية للمسرعات وقادها فيزيائيون من جامعة جوستوس ليبيج جيسن وجامعة كونيتيكت.

– تم نشر نتائج البحث في مجلة Physical Review Letters