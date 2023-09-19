علماء الفلك يراقبون موجات الراديو من المستعر الأعظم من النوع Ia لأول مرة

حقق علماء الفلك اكتشافًا غير مسبوق من خلال الكشف عن موجات الراديو المنبعثة من مستعر أعظم من النوع Ia. تكشف هذه الملاحظة الرائدة عن رؤى جديدة حول طبيعة انفجارات الأقزام البيضاء وبيئاتها الغنية بالهيليوم.

المستعرات الأعظم من النوع Ia هي انفجارات نووية تحدث في النجوم القزمة البيضاء. يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل علماء الفلك لقياس المسافات الكونية ودراسة توسع الكون. ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة وراء المستعرات الأعظم من النوع Ia ليست مفهومة تمامًا. ويعتقد أن الانفجار ناجم عن تراكم كتلة من نجم مرافق، حيث تتكون المادة المتراكمة بشكل رئيسي من الهيدروجين. ومع ذلك، فقد تم الافتراض أيضًا أن الأقزام البيضاء يمكن أن تتراكم الهيليوم من نجم مرافق كان قد فقد بالفعل طبقته الخارجية من الهيدروجين.

أحد الألغاز المحيطة بانفجارات القزم الأبيض هو سلوك المادة المنزوعة من النجم المرافق. لا تسقط جميع المواد على القزم الأبيض؛ يشكل بعضها سحابة من المواد المحيطة بالنجم حول النظام النجمي الثنائي. وكان من المتوقع أن موجات الصدمة الناتجة عن الانفجار التي تنتقل عبر هذه المادة المحيطة بالنجم ستثير الذرات وتؤدي إلى انبعاث موجات راديو قوية. على الرغم من عمليات الرصد العديدة للمستعرات الأعظمية من النوع Ia التي تحدث داخل سحابة من المواد المحيطة بالنجم، إلا أنه لم يتم اكتشاف انبعاثات الموجات الراديوية حتى الآن.

لاحظ فريق دولي من الباحثين، بما في ذلك أعضاء من جامعة ستوكهولم والمرصد الفلكي الوطني الياباني، مستعرًا أعظم من النوع Ia انفجر في عام 2020. ووجدوا أن هذا المستعر الأعظم كان محاطًا بمادة محيطة بالنجم تتكون أساسًا من الهيليوم. بالإضافة إلى ذلك، نجحوا في اكتشاف موجات الراديو الصادرة عن المستعر الأعظم. وبمقارنة قوة الموجات الراديوية المرصودة مع النماذج النظرية، قرر الباحثون أن القزم الأبيض كان يراكم المواد بمعدل حوالي 1/1000 كتلة الشمس سنويًا. هذا هو أول مستعر أعظم مؤكد من النوع Ia، ناجم عن تراكم كتلة من نجم مرافق بطبقة خارجية تتكون أساسًا من الهيليوم.

من المتوقع أن يؤدي اكتشاف موجات الراديو من هذا المستعر الأعظم الغني بالهيليوم من النوع Ia إلى تعميق فهمنا لآلية الانفجار والظروف التي تؤدي إلى المستعر الأعظم من النوع Ia. ويخطط فريق البحث لمواصلة البحث عن الانبعاثات الراديوية من المستعرات الأعظمية الأخرى من النوع Ia للحصول على مزيد من الأفكار حول التطور الذي يؤدي إلى هذه الأحداث المتفجرة.

المصدر: "مستعر أعظم من النوع Ia تم اكتشافه لاسلكيًا يحتوي على مادة محيطة نجمية غنية بالهيليوم" بقلم إريك سي. كول، جويل جوهانسون، جيسبر سوليرمان، خافيير مولدون، تاكاشي جيه. موريا، سيبو ماتيلا، ستيف شولز، لورا تشوميوك، ميغيل بيريز توريس ، تشيلسي هاريس، بيتر لوندكفيست، ماثيو جراهام، شنغ يانغ، دانيال أ. بيرلي، نورا لين ستروتجوهان، كريستوفر فريملنغ، أفيشاي جال يام، جيريمي ليزمي، كيت ماجواير، كونور أوماند، ماثيو سميث، إيجور أندريوني، إريك سي بيلم، جوشوا إس. بلوم، كيشالاي دي، ستيفن إل. جروم، مانسي إم. كاسليوال، فرانك جيه. ماسكي، مايكل إس. ميدفورد، سونجمين بارك، يوشيا بوردوم، توماس إم. رينولدز، ريد ريدل، إستل روبرت، ستيوارت دي. رايدر، يشفي شارما ودانيال ستيرن، طبيعة، 17 مايو 2023.