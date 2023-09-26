توفر مهمة القمر الصناعي الجديدة رؤى تفصيلية حول تغيرات ظاهرة النينيو ومستوى سطح البحر

يقوم القمر الصناعي SWOT، وهو تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية CNES، بمراقبة المياه الدافئة الناتجة عن ظاهرة النينيو الناشئة في شرق المحيط الهادئ. هذا القمر الصناعي قادر على تقديم مناظر تفصيلية للأسطح المائية للأرض ويقدم نظرة ثاقبة لأنماط الطقس العالمية المتأثرة بظاهرة النينيو.

تم تجهيز القمر الصناعي SWOT، وهو جزء من مهمة المياه السطحية وتضاريس المحيطات، بجهاز مقياس التداخل الراداري (KaRIn) على نطاق Ka، والذي يسمح له بقياس ارتفاع الماء على سطح الأرض بتفاصيل غير مسبوقة. وهذا يسمح للباحثين بتتبع حركة مياه المحيط الدافئة المرتبطة بظاهرة النينيو على طول السواحل.

ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية دورية تتميز بارتفاع مستويات سطح البحر وارتفاع درجات حرارة المحيط على طول الساحل الغربي للأمريكتين. تعد قدرة القمر الصناعي SWOT على قياس ارتفاعات سطح البحر بالقرب من السواحل أمرًا ذا قيمة للباحثين والمتنبئين الذين يدرسون ظواهر مثل ظاهرة النينيو.

توفر المهمة مناظر شاملة لمحيطات الكوكب وبحيرات المياه العذبة والأنهار، مما يساعد في فهم التغيرات في مستوى سطح البحر وتأثيرات ظاهرة النينيو. مع ارتفاع درجات حرارة البحر، تتوسع المياه وتؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر. ومن خلال مراقبة ارتفاعات سطح البحر، يساعد القمر الصناعي SWOT على تتبع تطور وتقدم أحداث النينيو.

تعد مهمة SWOT، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2022، بمثابة جهد مشترك بين ناسا والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، بمساهمة من وكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء البريطانية. ويقوم القمر الصناعي بجمع البيانات التي سيتم استخدامها لأغراض البحث ويوفر معلومات حيوية لفهم آثار ظاهرة النينيو والتنبؤ بها.

مصادر:

- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء

- CNES: المركز الوطني للدراسات الفضائية

- مختبر الدفع النفاث (JPL): مختبر الدفع النفاث

- تاليس ألينيا سبيس

– نظام تحديد المواقع العالمي (GPS): نظام تحديد المواقع العالمي