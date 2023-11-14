مشروع رائد يكشف عن رؤى ثاقبة للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي

كشفت الأبحاث الحديثة عن حقيقة مذهلة: ارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي بسرعة يشكل تهديدا خطيرا للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر العالمية. تحتوي هذه الطبقة الجليدية الضخمة على ما يكفي من المياه المتجمدة لرفع مستوى سطح البحر بما يصل إلى 5 أمتار إذا ذابت بالكامل. ورغم أن حتمية ارتفاع مستوى سطح البحر أمر لا جدال فيه، فإن السرعة الدقيقة وحجم عملية الذوبان تظل غير مؤكدة.

لتسليط الضوء على هذه القضية الحاسمة، قام تعاون دولي يعرف باسم SWAIS2C (حساسية الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي لدرجتين مئويتين من الاحترار) بتنفيذ مشروع غير مسبوق يهدف إلى الحفر في الرواسب تحت الجليد. أحد الأهداف الرئيسية لهذا الجهد الرائد هو كشف الجدول الزمني والظروف المناخية التي قد تتسبب في تفكك الأرفف الجليدية العائمة الكبيرة المحيطة بالغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي. تلعب هذه الأرفف الجليدية دورًا حيويًا في تثبيت الغطاء الجليدي الضخم، حيث تعمل كحواجز طبيعية ضد تدفق الجليد إلى المحيط.

ومن خلال فحص السجل الجيولوجي واستخراج الرواسب المترسبة خلال الفترات الماضية من المناخ الأكثر دفئا، يأمل الباحثون في استخلاص رؤى قيمة حول سلوك الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي. وحتى الآن، جمع العلماء عينات فقط من 13 موقعًا، مما يوفر معلومات محدودة عن المنطقة الواقعة أسفل الغطاء الجليدي الشاسع.

بالإضافة إلى عملهم الميداني، يعتمد مشروع SWAIS2C على نماذج رقمية متطورة لفهم الديناميكيات المعقدة بين الغطاء الجليدي، وتيارات المحيط، والبنية الأساسية للأرض. ومن خلال الجمع بين هذه النماذج وبيانات الرصد، يهدف العلماء إلى تحديد الآليات والعتبات التي أدت إلى انهيار الجليد أو استقراره في الماضي.

تؤكد جاكلين أوسترمان، عالمة الديناميكا الجيولوجية من مرصد لامونت دوهرتي للأرض، على الدور الحاسم للنماذج في ربط الملاحظات التاريخية بالتنبؤات المستقبلية. سيبدأ هذا المسعى متعدد التخصصات، الذي يشمل الحفارين والمهندسين والباحثين، في نوفمبر 2023 بمواسم ميدانية متعددة. سيتوجه الفريق إلى الحافة الجنوبية الشرقية لجرف روس الجليدي، حيث سيستخدمون مثقابًا متطورًا بالماء الساخن لإنشاء ثقب بقطر 35 سم عبر ما يقرب من 600 متر من الجليد. وهذا سيمنحهم الوصول إلى التجويف المغمور، حيث يتحول الجليد الأرضي إلى رف جليدي. وباستخدام معدات حفر الرواسب المتخصصة، سوف يقومون باسترجاع عينات الصخور التي تحتوي على معلومات قيمة حول الظروف البيئية الماضية.

يشمل SWAIS2C جهدًا تعاونيًا لأكثر من 120 متخصصًا من حوالي 35 منظمة بحثية دولية. وقد وحد خبراء من مختلف البلدان، بما في ذلك نيوزيلندا والولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وجمهورية كوريا وهولندا والمملكة المتحدة، جهودهم لمعالجة أسرار الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي وتغيراته. الآثار المترتبة على مستقبل كوكبنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي؟

تشير الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية إلى مساحة هائلة من الجليد تقع في الجزء الغربي من القارة القطبية الجنوبية. على مدى آلاف السنين، تراكمت طبقات من الثلج، لتشكل واحدة من أكبر الصفائح الجليدية على وجه الأرض.

سؤال: لماذا يثير ذوبان الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي القلق؟

يعد ذوبان الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية مدعاة للقلق بسبب تأثيره المحتمل على مستويات سطح البحر العالمية. وإذا ذابت الطبقة الجليدية بأكملها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بما يصل إلى 5 أمتار، وهو ما ستكون له عواقب مدمرة على المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.

س: ما هي الرفوف الجليدية؟

الرفوف الجليدية عبارة عن منصات كبيرة من الجليد تتشكل عندما تتدفق الأنهار الجليدية أو الصفائح الجليدية إلى المحيط. تلعب هذه الهياكل الجليدية العائمة دورًا حاسمًا في تثبيت الجليد خلفها، حيث تعمل كحواجز وقائية. ويمكن أن يؤدي تفككها إلى تسريع تدفق الجليد من الأرض إلى المحيط، مما يساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر.

س: كيف سيساهم مشروع SWAIS2C في فهمنا للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي؟

يجمع مشروع SWAIS2C بين الحفر في الرواسب تحت الجليد وتقنيات النمذجة الرقمية المتقدمة. ومن خلال فحص السجل الجيولوجي ودمج الملاحظات مع النماذج، يهدف العلماء إلى الحصول على رؤى قيمة حول العمليات والعتبات التي تؤثر على استقرار أو انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي.