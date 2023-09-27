يحتوي ريش الديناصورات على تركيبة بروتينية مماثلة للطيور الحديثة، مما يشير إلى أصل مبكر

اكتشف الباحثون أن ريش الديناصورات يحتوي على تركيبة بروتينية مشابهة لتلك الموجودة في الطيور الحديثة، مما يشير إلى أن كيمياء ريش الطيور ربما نشأت منذ 125 مليون سنة. الدراسة التي أجراها علماء من جامعة كوليدج كورك (UCC) ومصدر ضوء إشعاع السنكروترون في جامعة ستانفورد (SSRL) في مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة، فحصت تطور وتغير البروتينات في ريش الديناصورات على مدى ملايين السنين وتحت الظروف القاسية. حرارة.

وأظهرت دراسات سابقة أن ريش الديناصورات يحتوي على بروتينات تجعله أقل صلابة من ريش الطيور الحديثة. ومع ذلك، يكشف هذا البحث الأخير أن ريش الديناصورات كان يحتوي في الأصل على تركيبة بروتينية مشابهة جدًا لتلك الموجودة في الطيور الحديثة، مما يشير إلى أن كيمياء ريش الطيور لها أصل أقدم بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

استخدم الباحثون الأشعة السينية القوية المتولدة في SSRL لتحليل الريش من الديناصورات Sinornithosaurus والطائر المبكر Confuciusornis، بالإضافة إلى ريشة عمرها 50 مليون سنة من الولايات المتحدة. ومن خلال فحص الحفريات بالأشعة السينية، تمكن الباحثون من تحديد ما إذا كانت المكونات الرئيسية لبروتينات بيتا، التي تقوي الريش للطيران، موجودة أم لا.

وأظهر التحليل أنه على الرغم من احتواء بعض الريش الأحفوري على الكثير من بروتينات ألفا كيراتين، فمن المحتمل أنها لم تكن موجودة في الأصل. وبدلاً من ذلك، تشكلت بروتينات ألفا هذه أثناء عملية التحجر بسبب الحرارة الشديدة التي تعرضت لها الحفريات مع مرور الوقت.

هذه النتائج لها آثار مهمة على فهمنا للحفظ الكيميائي للجزيئات الحيوية القديمة وتطور الريش. ومن خلال تطوير أدوات جديدة لفهم عملية التحجر، يأمل الباحثون في كشف الأسرار الكيميائية للحفريات واكتساب رؤى جديدة ومثيرة حول التطور.

المصدر

- "يكشف بحث جديد أن ريش الديناصورات كان يحتوي على تركيبة بروتينية مشابهة للطيور الحديثة، مما يشير إلى أصل مبكر لكيمياء ريش الطيور، ربما قبل 125 مليون سنة." علم يوميا. ساينس ديلي، 21 سبتمبر 2023.