الالتواء الغامض لمجرة درب التبانة: نظرة ثاقبة للمادة المظلمة

علماء الفلك من مركز الفيزياء الفلكية | اكتشفت جامعة هارفارد وسميثسونيان سرًا رائعًا حول مجرة ​​درب التبانة. على عكس التشبيه التقليدي للقرص المسطح، تظهر مجرتنا اعوجاجًا دقيقًا، مشابهًا للطبق الطائر الذي تم إزعاجه. ويُعتقد أن هذا الشكل المثير للاهتمام ناتج عن هالة مائلة من المادة المظلمة على شكل كرة قدم تحيط بمجرة درب التبانة.

المادة المظلمة هي مادة غامضة تشكل 85% من المادة الموجودة في الكون. إنه غير مرئي ولا يمكن اكتشافه مباشرة من خلال الضوء. وبدلا من ذلك، تعتبر المادة المظلمة ضرورية للحفاظ على تماسك المجرات من خلال قوى الجاذبية، على الرغم من أنها تفتقر إلى ما يكفي من المادة المرئية.

يوفر الاكتشاف الأخير للشكل الملتوي لمجرة درب التبانة رؤى قيمة حول تطور مجرتنا ودور المادة المظلمة في تشكيل المجرات. أكدت النماذج الحاسوبية أن النجوم في مجرة ​​درب التبانة تدور بمحاذاة هالة المادة المظلمة المائلة على شكل كرة القدم، وهو ما يفسر الشكل غير المعتاد للمجرة.

يشير هذا الاكتشاف أيضًا إلى أن الالتواء والهالة المائلة يمكن أن تكون نتيجة اصطدام سابق مع مجرة ​​أخرى. ومن خلال دراسة تاريخ درب التبانة، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أعمق لجزيئات المادة المظلمة والتحقيق في وجود مادة مظلمة حرة عائمة بين المجرات.

يتحدى هذا الاكتشاف الحكمة التقليدية حول طبيعة المادة المظلمة وتفاعلها الذاتي. إنه يفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف حدود تفاعلات المادة المظلمة ويدفعنا أقرب إلى كشف أسرار الكون.

بينما نواصل استكشاف مجرتنا والكون، يظل لغز المادة المظلمة آسرًا. ومن خلال كشف أسراره يمكننا الحصول على فهم أعمق لوطننا السماوي والكون الشاسع.

مصادر:

– مركز الفيزياء الفلكية | هارفارد وسميثسونيان