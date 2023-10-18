الكشف عن أسرار سلوك الخلية على الركائز الناعمة: نقلة نوعية في علم الأحياء الميكانيكي

قام فريق بحث من جامعة توركو ومركز توركو للعلوم البيولوجية، بالتعاون مع شركة Misvik Biology Ltd، بتطوير طريقة رائدة لدراسة كيفية تصرف الخلايا السرطانية في بيئات الأنسجة الرخوة والصلبة. وكان الاعتقاد التقليدي هو أن الخلايا تميل إلى الانتشار والنمو بشكل أكبر على الأسطح الأكثر صلابة. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تتحدى هذا الافتراض وتفتح آفاقًا جديدة للبحث في بيولوجيا السرطان وهندسة الأنسجة.

استخدم الفريق النمذجة الحسابية ومجموعة واسعة من ظروف النمو لمقارنة سلوك الخلايا على الأسطح الناعمة والصلبة بقدر كبير من التفصيل. واستخدموا آلة آلية لطباعة مخاليط بروتينية مختلفة على هذه الأسطح، لمحاكاة البروتينات التي تحيط بالخلايا في الجسم وتوفير معلومات حول بيئة الأنسجة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المزيج الصحيح من البروتينات يمكن أن يدعم نمو الخلايا على الأسطح الناعمة، مما يوفر إشارات حاسمة للبقاء على قيد الحياة. وهذا يتحدى النموذج الحالي ويوفر إمكانيات جديدة للبحث في كل من بيولوجيا السرطان وهندسة الأنسجة. يعتقد فريق البحث أنه باستخدام خليط بروتيني أكثر تنوعًا في زراعة الخلايا، يمكنهم إنشاء بيئة فسيولوجية أكثر خارج الجسم، مما يسمح بنمذجة أكثر فعالية للحالات المرضية والصحية.

وقد سلط هذا البحث الضوء أيضًا على كيفية التصاق الخلايا وعملها وإرسال الإشارات بشكل فعال على الركائز الناعمة. لقد أحدث تحولًا أساسيًا في فهمنا لعلم الأحياء الميكانيكي. هذه الأفكار لديها القدرة على تحسين فهمنا لتطور السرطان وتطوير استراتيجيات جديدة لهندسة الأنسجة.

بشكل عام، كشفت هذه الدراسة عن معرفة مهمة حول سلوك الخلية على ركائز ناعمة، مما يشكل تحديًا للمعتقدات الموجودة وفتح آفاقًا جديدة للبحث المستقبلي في بيولوجيا السرطان وهندسة الأنسجة.

المصدر

- جيمس آر دبليو كونواي وآخرون، تركيبات المصفوفة خارج الخلية المحددة تدعم انتشار الخلايا غير الحساسة للصلابة وإشارات الالتصاق، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023).