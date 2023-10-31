إطلاق العنان لإمكانات البازلاء: الاختراق الوراثي يعزز المحاصيل المدعمة بالحديد

توصل الباحثون في مركز جون إينيس إلى اكتشاف جيني رائد يمكن أن يحدث ثورة في إنتاج الخضروات ومحاصيل الحبوب المدعمة بالحديد. وباستخدام خريطة متاحة حديثًا لجينوم البازلاء، تمكن الفريق من تحديد التسلسل الجيني الأساسي المسؤول عن طفرات عالية الحديد في البازلاء. تفتح هذه المعرفة إمكانيات مثيرة لاستراتيجيات تحرير الجينات لزيادة محتوى الحديد في مجموعة واسعة من المحاصيل. نُشرت نتائج دراستهم، التي تحمل عنوان "الأساس الجيني لطفرات dgl وbrz التاريخية المتراكمة للحديد في البازلاء"، في مجلة The Plant Journal.

يعد نقص الحديد مشكلة صحية عالمية، تؤثر بشكل خاص على الفتيات والنساء في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. ومع تزايد القلق من تغير المناخ الذي يؤدي إلى انخفاض استهلاك اللحوم، فمن المتوقع أن تتفاقم مشكلة نقص الحديد. يحدث فقر الدم بسبب نقص الحديد عندما يفتقر الجسم إلى الحديد، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن تخزين وحمل الأكسجين.

استخدم فريق البحث تقنيات تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) لفحص الجينات المعبر عنها في نباتات البازلاء عالية الحديد ومقارنتها بالنباتات البرية ذات مستويات الحديد الطبيعية. ومن خلال رسم الخرائط الحسابية والتجارب النباتية، نجحوا في تحديد الطفرات المحددة ومواقعها على جينوم البازلاء.

يقدم هذا الإنجاز الوراثي فرصًا للتقوية الحيوية، وهي طريقة لتعزيز القيمة الغذائية للطعام. ويمكن أن يمكّن من تربية براعم البازلاء التي تحتوي على نسبة حديد أعلى بكثير أو تطوير مكملات تحتوي على شكل أكثر توفرًا بيولوجيًا من الحديد، وبالتالي تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بمكملات الحديد المشتقة كيميائيًا.

علاوة على ذلك، فإن المعرفة المكتسبة من دراسة هذه الجينات يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى تتجاوز البازلاء. يتم حفظ الجينات التي تم تحديدها بشكل كبير في العديد من النباتات، مما يوفر إمكانية التقوية الحيوية لمحاصيل أخرى مثل القمح والشعير باستخدام تحرير الجينات وتقنيات التربية الأخرى.

لم يكشف هذا البحث الرائد أسرار نوعين من البازلاء التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على أهمية بنوك البذور في التقدم العلمي. لعبت وحدة موارد الأصول الوراثية في مركز جون إينيس دورًا حيويًا في الحفاظ على مخزون البذور اللازم لهذه الدراسة والحفاظ عليه.

وفي نهاية المطاف، يمهد هذا الإنجاز الوراثي الطريق لتطوير المحاصيل المدعمة بالحديد والتي يمكنها مكافحة نقص الحديد وتحسين التغذية العالمية. ومن خلال تسخير قوة البازلاء، يمكننا فتح مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة.

أسئلة وأجوبة

ما هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

فقر الدم بسبب نقص الحديد هو حالة تتميز بنقص الحديد في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن تخزين وحمل الأكسجين.

ما هو التقوية الحيوية؟

يشير التقوية الحيوية إلى عملية تعزيز المحتوى الغذائي للمحاصيل الغذائية من خلال التدخلات الوراثية أو الزراعية.

كيف يمكن لتحرير الجينات أن يعزز القيمة الغذائية للمحاصيل؟

تسمح تقنيات تحرير الجينات للعلماء بتعديل جينات محددة في المحاصيل، مما قد يؤدي إلى زيادة قيمتها الغذائية. وفي حالة المحاصيل المدعمة بالحديد، يمكن استخدام التحرير الجيني لتعزيز قدرة النباتات على امتصاص الحديد وتجميعه، مما يؤدي إلى زيادة محتوى الحديد في الأجزاء الصالحة للأكل من المحصول.

ما هي بنوك البذور؟

بنوك البذور هي مرافق تقوم بتخزين البذور والحفاظ عليها للحفاظ على التنوع الجيني والحماية من الفقدان المحتمل للأنواع النباتية. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في الحفاظ على المجموعات التاريخية وتوفير الموارد للبحث العلمي وتحسين المحاصيل.