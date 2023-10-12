عمل عالمة الكيمياء الحيوية أندريا بودنار في معهد الجينوم البحري

أندريا بودنار هي عالمة الكيمياء الحيوية والمديرة العلمية لمعهد غلوستر للجينوم البحري (GMGI) في غلوستر، ماساتشوستس. ويركز المعهد، الذي تأسس عام 2013، على معالجة التحديات الحاسمة التي تواجه المحيطات وصحة الإنسان والبيئة من خلال البحث العلمي والتعليم المبتكر. من خلال معهد الأبحاث التابع لها، تستخدم GMGI التقنيات الجزيئية والجينومية المتطورة لتعزيز المحيطات المستدامة والصحية، والكشف عن اكتشافات جديدة تؤثر على مصايد الأسماك وصحة الإنسان، واستكشاف التكيفات الفريدة للكائنات البحرية لإلهام التقدم في الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية.

أحد مجالات البحث في GMGI هو دراسة اللافقاريات البحرية. تلعب اللافقاريات البحرية دورًا حاسمًا في تشكيل النظم البيئية البحرية الصحية ولديها تكيفات فريدة تجعلها نماذج مثالية لدراسة العمليات البيولوجية الأساسية ذات الصلة بصحة الإنسان. يكمن اهتمام بودنار الخاص في دراسة اللافقاريات البحرية طويلة العمر، حيث يعتبر قنفذ البحر نموذجها البحثي المفضل. يمكن أن تعيش قنافذ البحر لأعمار غير عادية دون أن تظهر عليها علامات الشيخوخة أو الإصابة بالسرطان. من خلال فهم الآليات الخلوية والجزيئية الكامنة وراء طول عمرها ومقاومتها للسرطان، يمكن أن تؤدي البصيرة المكتسبة من دراسة قنافذ البحر إلى استراتيجيات وقائية أو علاجية للأمراض التنكسية المرتبطة بالعمر والسرطان لدى البشر.

تركز GMGI أيضًا على الجهود التعاونية مع المنظمات الأكاديمية والصناعية والحكومية. إنهم يستضيفون المؤتمرات، ويعززون الظروف اللازمة لتنمية المجتمع العلمي في غلوستر وما حولها، ويتعاونون مع الشركاء لتعزيز البحث العلمي والتعليم.

وفي السنوات الأخيرة، قدم علم الجينوم فهما شاملا لتنوع وديناميكيات الحياة البحرية، مما أتاح تطوير أدوات جديدة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية. تشارك GMGI بنشاط في تطوير وتطبيق التقنيات الوراثية الجزيئية مثل الحمض النووي البيئي (eDNA) والتشخيص الجزيئي القائم على كريسبر لتعزيز مصايد الأسماك المستدامة وتعزيز ممارسات الإدارة في النظم البيئية البحرية المهددة والمحمية.

يساهم عمل أندريا بودنار في GMGI والتزام المعهد بالبحث العلمي والتعليم وتنمية المجتمع في تقدم علم الجينوم البحري والإدارة المستدامة لمحيطاتنا وبيئتنا.

مصادر:

- معهد غلوستر للجينوم البحري (GMGI)

- مقولة تي إس إليوت: "كانت محيطات الأرض دائمًا نقطة محورية"