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علوم

طريقة جديدة لقياس معدل توسع الكون

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 9، 2023
طريقة جديدة لقياس معدل توسع الكون

يقترح علماء الفلك من معهد نيلز بور طريقة جديدة لمعالجة الخلافات في قياس معدل توسع الكون. يعد توسع الكون مفهومًا أساسيًا في علم الكون، وقياس هذا المعدل بدقة، المعروف باسم ثابت هابل، أمر بالغ الأهمية لفهمنا للكون.

حاليًا، يتم استخدام طريقتين أساسيتين لقياس معدل التوسع، لكنهما يقدمان نتائج مختلفة قليلاً. هذا التناقض، المعروف باسم "مشكلة هابل"، دفع علماء الفيزياء الفلكية إلى البحث عن طرق بديلة.

ويقترح الباحثون استخدام الكيلونوفا، وهي الانفجارات الناتجة عن اندماج النجوم النيوترونية، كوسيلة لقياس المسافات إلى المجرات. تتميز الكيلونوفا بأنها متماثلة بشكل ملحوظ، وتسمح بساطتها لعلماء الفلك باستنتاج كمية الضوء التي تنبعث منها. ومن خلال مقارنة هذا اللمعان مع كمية الضوء التي تصل إلى الأرض، يمكن للباحثين حساب المسافة إلى المجرات التي تحتوي على الكيلونوفا.

توفر هذه الطريقة الجديدة العديد من المزايا مقارنة بالطرق التقليدية. على سبيل المثال، لا يتطلب الأمر معايرة النجوم الأخرى، مثل القيفاويات، لتحديد المسافات. وقد اختبر الباحثون هذه الطريقة باستخدام كيلونوفا المكتشفة عام 2017 وحصلوا على ثابت هابل أقرب إلى طريقة إشعاع الخلفية.

على الرغم من أن هذه النتائج الأولية واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الحالات للتحقق من صحتها. ومع ذلك، إذا نجحت طريقة الكيلونوفا في حل مشكلة هابل، فقد توفر اختراقًا في فهمنا لتوسع الكون.

مصادر:
– معهد نيلز بور: [أدخل عنوان URL المصدر]
- المستعر الأعظم: انفجار نجمي يحدث خلال المراحل الأخيرة من تطور نجم ضخم.
– إشعاع الخلفية الكونية: الإشعاع المتبقي من الانفجار الكبير، والذي يتخلل الكون بأكمله.

By فيكي ستافروبولو

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