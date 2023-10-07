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مهمة ناسا لاستكشاف عالم المعادن في نظامنا الشمسي

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 7، 2023
مهمة ناسا لاستكشاف عالم المعادن في نظامنا الشمسي

تنطلق وكالة ناسا في مهمة غير مسبوقة لزيارة كويكب اسمه Psyche، والذي يعتقد أنه عالم معدني. يقع Psyche في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. تهدف المهمة إلى تحديد ما إذا كانت Psyche هي النواة المكشوفة لبنة بناء كوكبية مبكرة. وقد زارت البعثات السابقة كويكبات قريبة من الأرض، لكن سايكي لا يشكل أي تهديد لكوكبنا.

ومن المتوقع إطلاق المركبة الفضائية، التي تحمل اسم Psyche، يوم الخميس وستصل إلى الكويكب في عام 2029. وعلى مدار عامين، ستقوم المهمة بدراسة Psyche باستخدام مجموعة من الأدوات العلمية لكشف طبيعته الحقيقية.

يعد سايكي، الذي سمي على اسم إلهة الروح اليونانية، أكبر كويكب معدني في نظامنا الشمسي. يبلغ عرضه حوالي 173 ميلاً وطوله 144 ميلاً. كشفت عمليات رصد الرادار والتلسكوب أن Psyche من المحتمل أن يحتوي على الحديد والنيكل ومعادن أخرى، بالإضافة إلى بعض المواد الصخرية والسيليكات. يعتقد العلماء أن Psyche بدأ كنواة غنية بالحديد لكوكب صغير، والذي فقد طبقاته الخارجية من خلال الاصطدامات مع الأجسام الصخرية الأخرى.

تحمل المهمة إلى Psyche وعدًا كبيرًا لفهم تكوين الكوكب. ومن خلال دراسة اللب المعدني المكشوف لـ Psyche، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين وبنية نوى الأرض وعطارد والمريخ. ستبحث أدوات المركبة الفضائية أيضًا عن علامات التمايز على سطح سايكي، والتي يمكن أن توفر أدلة حول كيفية غرق المواد الثقيلة مثل المعادن إلى المركز وتشكيل نواة داخل الكوكب.

أحد الجوانب الأكثر إثارة في المهمة هو فرصة مراقبة سطح عالم معدني عن قرب. تفتقر الكويكبات إلى غلاف جوي، لذلك تتعرض أسطحها للتجوية من التأثيرات والإشعاع. يتطلع العلماء إلى معرفة مدى تأثير التجوية الفضائية على النفس.

وبينما لا تزال هناك العديد من الأسئلة المحيطة بـ Psyche، فمن المتوقع أن تسلط المهمة الضوء على ألغازها وتقدم رؤى قيمة حول المراحل الأولى لنظامنا الشمسي.

المصدر: ناسا، سي إن إن

By فيكي ستافروبولو

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