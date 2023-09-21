إطلاق العنان لإمكانات تقنية كريسبر في أبحاث الاضطرابات الوراثية

برزت تقنية كريسبر كأداة رائدة في دراسة الاضطرابات الوراثية، وتعد متلازمة حذف 22q11.2 بمثابة مثال رئيسي. وتؤدي هذه المتلازمة، التي تتميز بحذف جزء صغير من الحمض النووي الموجود على الكروموسوم 22، إلى إعاقات نمو ومعرفية مختلفة. في حين أن نماذج الخلايا المختبرية تُستخدم تقليديًا لدراسة دور الجينات في المرض، إلا أنها تعاني من قيود عندما يتعلق الأمر بالتقاط تعقيدات الاضطرابات الوراثية في الكائنات الحية. أدخل تقنية كريسبر.

كريسبر-كاس9، أداة قوية لتحرير الجينات، تمكن العلماء من إجراء تعديلات دقيقة على الحمض النووي للكائن الحي. ومن خلال استهداف خلايا محددة في الفئران، يمكن للباحثين استخدام تقنية كريسبر لدراسة كيفية تأثير الطفرات الجينية على تطور هذه الخلايا وعملها. بحثت دراسة حديثة أجراها سانتينها وآخرون، نُشرت في مجلة Nature، في تطبيق كريسبر-كاس9 في دراسة الجينات المرتبطة بمتلازمة حذف 22q11.2.

استخدم فريق البحث تقنية تسمى AAV-Perturb-seq، والتي تجمع بين تحرير الجينات بتقنية CRISPR وتسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) أحادي النواة لتحليل التغيرات النسخية الناجمة عن الطفرات الجينية في الخلايا الفردية. ومن خلال هذه الطريقة، كشفت الدراسة عن رؤى جديدة حول الجينات المتورطة في متلازمة حذف 22q11.2. ومن خلال مقارنة ملامح التعبير الجيني للخلايا الطبيعية بتلك التي تحتوي على طفرات جينية محددة، حدد الباحثون الجينات المشاركة في تطور وعمل الخلايا المصابة.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على الإمكانات الاستثنائية لتقنية كريسبر في تعزيز فهمنا للاضطرابات الوراثية. ومن خلال دراسة وظيفة الجينات في الكائنات الحية، يكتسب العلماء فهمًا أكثر شمولاً ودقة لكيفية مساهمة الطفرات الجينية في الإصابة بالأمراض. هذه النتائج لها آثار كبيرة على تشخيص وعلاج متلازمة حذف 22q11.2. إن تحديد الجينات المحددة المشاركة في هذا الاضطراب يتيح تطوير علاجات مستهدفة تهدف إلى تصحيح التشوهات الجينية الأساسية.

في الختام، أحدثت تقنية كريسبر ثورة في دراسة وظيفة الجينات، وخاصة في الاضطرابات الوراثية مثل متلازمة حذف 22q11.2. ومن خلال تسخير قوة أداة تحرير الجينات هذه، يمكن للعلماء تعزيز فهمهم للدور الذي تلعبه الجينات في المرض وتمهيد الطريق لعلاجات أكثر فعالية في المستقبل.

الكلمات المفتاحية: كريسبر، وظيفة الجينات، متلازمة حذف 22q11.2، الاضطرابات الوراثية، نماذج الخلايا المختبرية، كريسبر-كاس9، تحرير الجينات، الحمض النووي، الكروموسوم 22، إعاقات النمو، الإعاقات الإدراكية، AAV-Perturb-seq، تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي النواة الطفرات الجينية، ملامح التعبير الجيني، التشخيص، العلاج.

المصدر: Santinha, A., Domingues, S., & Pena, M. et al. (2021). استجواب معاملات كريسبر-كاس9 على مستوى الجينوم لعناصر الحمض النووي التنظيمية. الطبيعة، 598(7879)، 666-670.