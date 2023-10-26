فتح مسارات جديدة لتدهور البروتين: نافذة على الإمكانات العلاجية

يمكن أن تكون البروتينات مفيدة ومضرة لجسم الإنسان. في حين أنها تلعب أدوارًا حاسمة في عملية الهضم وإصلاح العضلات، إلا أن بعض البروتينات يمكن أن تساهم أيضًا في الإصابة بأمراض مثل السرطان والزهايمر. تتضمن الأساليب العلاجية التقليدية حجب الموقع النشط للبروتين لمنع تفاعله مع الخلايا. ومع ذلك، اكتشف الباحثون في جامعة ستانفورد مؤخرًا مسارًا جديدًا يقدم طريقة بديلة لتحلل البروتين.

في دراسة رائدة نُشرت في مجلة Science، بحث الكيميائيون في جامعة ستانفورد في الأعمال الداخلية للليزوسومات، وهي "قطاعات الخشب" الخلوية المسؤولة عن تحطيم البروتينات. ومن خلال فهم كيفية انتقال البروتينات إلى الليزوزومات، فتح الباحثون الباب أمام تطوير علاجات مبتكرة للاضطرابات المرتبطة بالعمر، وأمراض المناعة الذاتية، وحتى السرطانات المقاومة للعلاج.

ركزت الدراسة على استهداف الليزوزومات (LYTACs)، والتي تستخدم آلية التحلل الطبيعي للخلية لتحديد البروتينات الضارة والقضاء عليها. يمكن لـ LYTACs تحديد واستهداف البروتينات الموجودة على غشاء الخلية أو في المناطق المجاورة لها، مما يسمح بتدهور البروتين بشكل أكثر شمولاً. في حين أظهرت LYTACs نتائج واعدة، إلا أن معدل نجاحها تباين، ولم تكن الآليات الأساسية مفهومة بالكامل.

ومن خلال شاشة كريسبر الجينية، حدد فريق البحث مكونات خلوية جديدة تؤثر على كفاءة LYTAC. على سبيل المثال، اكتشفوا وجود صلة بين مستوى كولين 3 (CUL3) وفعالية LYTAC. ترتبط المستويات الأعلى من CUL3 neddylated بزيادة فعالية LYTAC. من المحتمل أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير اختبار يتنبأ باستجابة المريض لعلاج LYTAC.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن البروتينات التي تحمل مانوز 6 فوسفات (M6Ps) يمكن أن تعيق LYTACs من أداء وظيفتها. ترتبط هذه السكريات بالبروتينات المخصصة للتحلل الليزوزومي وتشغل المستقبلات التي تحتاج LYTACs إلى الارتباط بها. من خلال تعطيل عملية التخليق الحيوي لـM6P، توفر المزيد من المستقبلات غير المشغولة على سطح الخلية، مما يعزز فعالية LYTACs.

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة لها آثار كبيرة على اكتشاف الأدوية وتطوير العلاجات التي تعزز مسارات تحلل البروتين الطبيعي في الجسم. ومن خلال فهم كيفية استهداف البروتينات للتحلل، يمكن للباحثين تصميم علاجات أكثر فعالية لمختلف الأمراض. تسلط هذه الأفكار الضوء على منطقة غير مستكشفة من علم الأحياء وتسلط الضوء على إمكانية تسخير العمليات الخلوية لمكافحة البروتينات الضارة.

-

أسئلة وأجوبة

ما هي الجسيمات الحالة؟

الليزوزومات هي عضيات خلوية مسؤولة عن تحطيم البروتينات ومواد النفايات الخلوية الأخرى.

ما هو النهج التقليدي لاستهداف البروتينات؟

يتضمن النهج التقليدي حجب الموقع النشط للبروتين لمنع تفاعله مع الخلايا.

ما هي LYTACs؟

LYTACs، أو الكيميرات المستهدفة الليزوزومية، هي عوامل علاجية تستخدم آلات التحلل الخلوي لتحديد البروتينات الضارة والقضاء عليها.

كيف تعمل LYTACs؟

ترتبط LYTACs بمستقبلات محددة على سطح الخلية والبروتينات المكوكية للتحلل في الليزوزومات.

ما هي مانوز 6 فوسفات (M6Ps)؟

M6Ps هي جزيئات سكر ترتبط بالبروتينات المخصصة للتحلل في الليزوزومات.

المصدر: العلوم (2023)، DOI: 10.1126/science.adf6249