اكتشف العلماء إنزيمات جديدة ذات خصائص تغير قواعد اللعبة في المنتجات الطبيعية

توصل العلماء في معهد UF Scripps إلى اكتشاف رائد يمكن أن يحدث ثورة في إنتاج المواد الكيميائية الطبية، وخاصة في تطوير علاجات جديدة للسرطان. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Chemical Biology، كشف الفريق بقيادة الكيميائي بن شين عن تحديد اثنين من الإنزيمات الجديدة ذات الخصائص الاستثنائية. تتمتع هذه الإنزيمات، المعروفة باسم "الأكسجيناز بدون عامل مساعد"، بالقدرة على دمج الأكسجين من الهواء إلى مركبات جديدة دون الحاجة إلى معادن أو عوامل مساعدة نموذجية لبدء التفاعل الكيميائي.

تكمن أهمية هذه النتيجة في تأثيرها المحتمل على اكتشاف الأدوية. ويشير بحث الفريق إلى أن هذه الإنزيمات توفر طريقة أكثر سهولة وكفاءة لدراسة وتصنيع المواد الكيميائية الطبيعية المعقدة، والتي يتمتع الكثير منها بالقدرة على أن تصبح أدوية قيمة. وكما أشار البروفيسور شين، فإن "الطبيعة هي أفضل كيميائي" عندما يتعلق الأمر بإنتاج هذه المركبات المعقدة. وبمساعدة هذه الإنزيمات، يستطيع العلماء الآن استكشاف طرق جديدة لتكوين مواد مفيدة وقوية لأغراض علاجية مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يحل هذا الاكتشاف لغزًا أثار اهتمام الباحثين منذ عام 2016. فقد وجد غوي وكالكرويتر، باحثو ما بعد الدكتوراه المشاركون في الدراسة، أن هذه الإنزيمات مسؤولة عن الخصائص الفريدة للتيانسيمايسين A، وهو مركب قوي له تطبيقات محتملة في علاج السرطان. تمكن الإنزيمات البكتيريا من إنتاج مركبات تستهدف وتعطل الحمض النووي، مما يجعلها عوامل فعالة ضد الفيروسات والخلايا السرطانية.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث واسعة وبعيدة المدى. توفر الإنزيمات المكتشفة حديثًا للعلماء أداة قيمة لتجميع المواد الدفاعية، وبالتالي تقديم حلول محتملة لمكافحة الأمراض المختلفة. ويسلط هذا الاكتشاف الضوء أيضًا على أهمية المنتجات الطبيعية في تطوير الأدوية. لطالما كانت الطبيعة مصدرًا غنيًا للإلهام للباحثين، حيث أن ما يقرب من نصف المضادات الحيوية والأدوية المضادة للسرطان التي وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) تنشأ من مركبات طبيعية أو مستوحاة منها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي إنزيمات الأكسجين غير المساعدة؟

ج: إنزيمات الأكسجين الخالية من العوامل المساعدة هي إنزيمات يمكنها سحب الأكسجين من الهواء ودمجه في مركبات جديدة دون الحاجة إلى معادن أو عوامل مساعدة أخرى.

س: كيف يمكن لهذه الإنزيمات أن تحدث ثورة في اكتشاف الأدوية؟

ج: توفر هذه الإنزيمات للعلماء طرقًا جديدة لدراسة وتصنيع المواد الكيميائية الطبيعية المعقدة، مما قد يؤدي إلى تطوير أدوية أكثر فعالية.

س: ما هو تيانسيمايسين أ؟

ج: تيانسيمايسين أ هو مركب قوي تم اكتشافه في البكتيريا التي تعيش في التربة. لقد أثبت إمكاناته كعلاج للأجسام المضادة التي تستهدف السرطان ويجري التحقيق فيه لتطبيقاته في علاج السرطان.