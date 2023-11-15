تقنية جديدة تعتمد على الليزر تستكشف الخصائص الديناميكية للمواد الخارقة

قدم مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة مبتكرة تعتمد على الليزر تسمى التحليل الطيفي الرنان الصوتي بالليزر (LIRAS) والذي يسمح باختبار الخصائص الديناميكية للمواد الاصطناعية دون التسبب في أي ضرر. وباستخدام ليزرين، أحدهما لإنشاء اهتزازات والآخر لقياسها، يمكن للباحثين الحصول على فهم أعمق للمواد مثل البوليمرات على المستوى المجهري. تمهد هذه التقنية المتقدمة الطريق للتقدم في مختلف المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية ومعدات الحماية.

المواد الخارقة هي مواد غير عادية مصنوعة من البوليمرات العادية والسيراميك والمعادن. عند تصميمها بدقة على المستوى المجهري، فإنها تمتلك خصائص فريدة يمكن تسخيرها لتطبيقات مثل العدسات الصوتية التي تركز على الصوت والأفلام المقاومة للصدمات. في حين أن المحاكاة الحاسوبية يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للسلوك المحتمل للمواد الخارقة، فإن الاختبار المادي أمر بالغ الأهمية للتحقق من أدائها.

تقليديًا، كان اختبار المواد الفوقية فيزيائيًا على المستوى المجهري أمرًا صعبًا بسبب احتمال حدوث أضرار هيكلية. ومع ذلك، فإن التقنية الجديدة المعتمدة على الليزر والتي طورها مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقدم حلاً آمنًا وسريعًا لهذه المشكلة. يستخدم النظام جهازي ليزر: أحدهما يؤثر بسرعة على الهيكل، بينما يقيس الآخر الاهتزازات الناتجة. على الرغم من عدم حدوث اتصال جسدي، فإن أشعة الليزر تولد اهتزازات في جميع أنحاء المادة الخارقة، ومحاكاة تأثيرات القوى الفيزيائية.

يمكن للمهندسين تحليل الاهتزازات لحساب الخصائص الديناميكية المختلفة للمادة، بما في ذلك استجابتها للصدمات وقدرتها على امتصاص الصوت أو تشتيته. ومع القدرة على إثارة وقياس مئات الهياكل المصغرة في غضون دقائق، تتيح هذه التقنية التوصيف الفعال للمواد فائقة الحجم.

تطبيقات هذا الاختراق واسعة النطاق. ويتوقع الباحثون أن هذه التقنية سوف تسرع اكتشاف المواد المثالية لخصائص محددة مطلوبة في مختلف الصناعات. ولديها القدرة على تبسيط تطوير العدسات الصوتية، والأفلام المقاومة للصدمات، وغيرها من المواد المستقبلية، مما يؤدي إلى التقدم في مجالات مثل التصوير الطبي، والتلاعب بالصوت، ومعدات الحماية.

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الأسئلة الشائعة

س: ما هي المواد الخارقة؟

المواد الخارقة هي مواد مصممة لتكون لها خصائص لا توجد في الطبيعة. من خلال تصميم بنيتها المجهرية بدقة، يمكن للمواد اليومية مثل البوليمرات والمعادن أن تظهر خصائص غير عادية.

س: كيف تختلف طرق الاختبار التقليدية للمواد الاصطناعية عن التقنية المعتمدة على الليزر؟

تتضمن طرق الاختبار التقليدية، مثل تقنية النانو، الضغط جسديًا على المادة لقياس استجابتها. ومع ذلك، هذا يمكن أن يؤدي إلى تلف البنية المجهرية. ومن ناحية أخرى، تستخدم التقنية المعتمدة على الليزر أشعة الليزر غير المتصلة لإنشاء اهتزازات، ومحاكاة تأثيرات القوى الفيزيائية دون التسبب في أي ضرر.

س: ما هي التطبيقات المحتملة للمواد الوصفية؟

المواد الخارقة لديها مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك العدسات الصوتية، والأفلام المقاومة للصدمات، وأجهزة التصوير الطبي. ويمكن استخدامها أيضًا في مجالات مثل الاتصالات والطاقة والدفاع نظرًا لخصائصها الفريدة.