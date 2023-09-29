رؤى جديدة للنظام الشمسي TRAPPIST-1: تأثير النجم على عمليات رصد الكواكب خارج المجموعة الشمسية

تمكن علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) من جمع بيانات جديدة عن TRAPPIST-1 b، وهو الكوكب الأقرب إلى نجمه في النظام الشمسي TRAPPIST-1. تسلط هذه الدراسة الضوء على التأثير الكبير للنجم على عمليات رصد الكواكب الخارجية وتحديات التلوث النجمي.

ترابيست-1 هو نظام شمسي يقع على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض، مع سبعة كواكب بحجم الأرض تدور حول نجم بارد. تسلط الملاحظات الجديدة التي تم الحصول عليها من تلسكوب جيمس ويب الفضائي الضوء على تأثير النجم على عمليات رصد الكواكب الخارجية في المنطقة الصالحة للسكن للنجوم الباردة، حيث يمكن أن يتواجد الماء السائل على سطح كوكب يدور.

استخدمت الدراسة، التي قادتها أوليفيا ليم من معهد تروتييه لأبحاث الكواكب الخارجية بجامعة مونتريال، التحليل الطيفي للإرسال لتحليل خصائص TRAPPIST-1 b. ومن خلال دراسة ضوء النجم بعد مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي أثناء عبوره، تمكن علماء الفلك من اكتشاف البصمة الفريدة التي خلفتها الجزيئات والذرات الموجودة في الغلاف الجوي.

وشدد الباحثون على أهمية فهم تأثير النجم على عمليات الرصد، خاصة عند دراسة الكواكب في المنطقة الصالحة للسكن في نظام TRAPPIST-1. تعتبر هذه المعرفة ضرورية لعمليات الرصد المستقبلية للإشارات الجوية على الكواكب مثل TRAPPIST-1 d وe وf.

تشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى أن النجم له دور مهيمن في تشكيل ملاحظات نظام TRAPPIST-1. على الرغم من أنهم لم يكتشفوا علامات وجود غلاف جوي حول TRAPPIST-1 b، إلا أن الباحثين لاحظوا أن تأثير النجم سيكون له تأثيرات مماثلة على الكواكب الأخرى في النظام. وهذا يؤكد الحاجة إلى تطوير تقنيات للتخفيف من تأثير النجم عند دراسة الكواكب الخارجية.

لقد استحوذ النظام الشمسي TRAPPIST-1 على اهتمام العلماء وعشاق الفضاء نظرًا لقدرته على استضافة بيئات صالحة للسكن. أثار اكتشاف سبعة كواكب خارجية بحجم الأرض، ثلاثة منها تقع داخل المنطقة الصالحة للسكن، الآمال في العثور على علامات للحياة خارج نظامنا الشمسي.

توفر الدراسة المنشورة في The Astrophysical Journal Letters رؤى قيمة حول النظام الشمسي TRAPPIST-1 والتحديات التي يفرضها التلوث النجمي في عمليات رصد الكواكب خارج المجموعة الشمسية. كما يعرض أيضًا قدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي في تعزيز فهمنا للأنظمة الشمسية البعيدة.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) - وكالة ناسا

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية – الجمعية الفلكية الأمريكية (AAS)