رؤى جديدة في تكاثر الخفافيش: التزاوج دون مقدمة

في عالم تكاثر الثدييات، كان الافتراض دائمًا هو أن التزاوج ينطوي على الولوج - حيث يخترق أحد الثدييات الآخر بقضيبه. ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة أن ذكور الخفافيش السيروتينية اتبعت نهجًا مختلفًا، حيث أعادت كتابة قواعد تزاوج الثدييات. تنخرط هذه الخفافيش في أسلوب تزاوج يذكرنا بالطيور أكثر من نظيراتها ذات الفراء.

قامت الدراسة، التي قادها الدكتور نيكولاس فاسيل، بفحص سلوك التزاوج لدى الخفافيش السيروتينية (Eptesicus serotinus) وتوصلت إلى اكتشاف مفاجئ. بدلًا من استخدام قضيبهم في الولوج، يستخدمه ذكور الخفافيش السيروتينية كـ "ذراع تزاوج". إنهم يلمسون أعضائهم التناسلية مع فرج الأنثى، مما يؤدي إلى طريقة فريدة للتزاوج تشبه الطيور أكثر من أي حيوان ثديي آخر معروف. يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا لمعايير التزاوج ويعرض التكيفات الرائعة التي يمكن أن تنشأ في معركة الجنسين.

ولاحظ الفريق ساعات من لقطات الفيديو من كنيسة هولندية يرتادها الخفافيش السيروتينية، كما لاحظ الخفافيش الأسيرة في مركز إعادة تأهيل الخفافيش الأوكراني. ومن هذه الملاحظات، لاحظوا أن ذكور الخفافيش السيروتينية لها بنية "على شكل قلب" مغطاة بالشعر على طرف قضيبها عند الانتصاب الكامل. يعمل هذا الهيكل كذراع تزاوج، حيث يعيد وضع غشاء ذيل الأنثى للسماح للذكور بالعثور على موضع التزاوج المثالي.

يمكن أن تستمر جلسات الجماع بين ذكور وإناث الخفافيش السيروتينية لمدة 53 دقيقة في المتوسط، وبعضها يستمر لفترة أطول من نصف يوم. من المحتمل أن تكون هذه المدة الممتدة بسبب الطبيعة الفريدة لأسلوب التزاوج.

إن اكتشاف سلوك التزاوج غير التقليدي هذا لدى الخفافيش السيروتينية يلقي الضوء على مفهوم الصراع الجنسي، حيث يتطور الذكور والإناث من نفس النوع استجابة لمحاولات بعضهم البعض للحصول على ميزة. في حالة الخفافيش السيروتينية، تطورت بنية أعضائها التناسلية استجابة لآليات الدفاع التي تستخدمها الإناث لدرء الخاطبين غير المرغوب فيهم.

للمضي قدمًا، يهدف الباحثون إلى استكشاف السلوكيات الجماعية في الأنواع الأخرى من الخفافيش والتعمق في الجوانب الأكثر سرية لتكاثر الخفافيش. هذا الفهم الجديد لسلوكيات تزاوج الخفافيش يفتح آفاقًا مثيرة لمزيد من البحث في روائع تكاثر الحيوانات.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يتزاوج ذكور الخفافيش السيروتينية؟

ج: يستخدم ذكور الخفافيش السيروتينية قضيبهم "كذراع جماعى" عن طريق ملامسة أعضائهم التناسلية لفرج الأنثى.

س: ما المدة التي تستغرقها جلسات التزاوج عند الخفافيش السيروتينية؟

ج: في المتوسط، تستغرق جلسات التزاوج بين ذكور وإناث الخفافيش السيروتينية 53 دقيقة، لكنها قد تستمر أحيانًا لفترة أطول من نصف يوم.

س: ما هو الصراع الجنسي؟

ج: يشير الصراع الجنسي إلى التغيرات التطورية التي تحدث بين الذكور والإناث من نفس النوع أثناء تنافسهم على النجاح الإنجابي.

س: كيف تطورت بنية الأعضاء التناسلية لذكور الخفافيش السيروتينية؟

ج: لقد تطورت بنية الأعضاء التناسلية لذكور الخفافيش السيروتينية للتغلب على آليات الدفاع التي تستخدمها الإناث. يساعد القضيب المتضخم في إعادة وضع غشاء ذيل الأنثى لتسهيل التزاوج.