العلماء يحرزون تقدمًا في حل أحد أعظم ألغاز علم الفلك

يقطع العلماء في جامعة غرب أستراليا خطوات كبيرة في كشف أحد أكبر الألغاز في علم الفلك. يعمل الفريق على فهم أصول وطبيعة الدفقات الراديوية السريعة (FRBs)، وهي عبارة عن رشقات نارية مكثفة من موجات الراديو تدوم لبضعة أجزاء من الثانية فقط.

كانت الدفقات الراديوية السريعة موضع اهتمام علماء الفلك منذ اكتشافها لأول مرة في عام 2007. وتنشأ الدفقات من مجرات بعيدة، على بعد مليارات السنين الضوئية، مما يجعل دراستها صعبة للغاية. إن الطبيعة العابرة لهذه الانفجارات جعلتها أكثر حيرة، حيث ناضل الباحثون لتحديد أصولها بدقة.

ومع ذلك، فقد حقق فريق جامعة غرب أستراليا تقدمًا مثيرًا في التغلب على هذا التحدي. ومن خلال استخدام تقنية جديدة تسمى "تتبع النبضة الواحدة التداخلية في الوقت الحقيقي"، تمكن الباحثون من تتبع الدفقات الراديوية السريعة في الوقت الفعلي والتقاط معلومات قيمة حول خصائصها.

وقد مكّن هذا الاختراق العلماء من تحديد أن التدفقات الراديوية السريعة من المحتمل أن تنبعث من النجوم المغناطيسية، وهي نجوم نيوترونية ممغنطة للغاية. ويُعتقد أن هذه الانفجارات القوية من موجات الراديو ناجمة عن نشاط مغناطيسي مكثف يحدث على سطح النجوم المغناطيسية.

إن فهم أصول التدفقات الراديوية السريعة أمر بالغ الأهمية لتعزيز معرفتنا بالكون. لا توفر هذه الانفجارات معلومات قيّمة عن الفيزياء المتطرفة للنجوم المغناطيسية فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تكون بمثابة رسل كونية، تحمل معلومات حول المجرات البعيدة التي تنشأ منها.

يمثل هذا البحث خطوة مهمة نحو كشف أحد أكثر الألغاز إثارة للاهتمام في علم الفلك. ومن خلال تسليط الضوء على طبيعة الدفقات الراديوية السريعة، يقترب العلماء من كشف أسرار الكون وتوسيع فهمنا للكون.

مصادر:

– جامعة غرب أستراليا

- https://www.indiaeducation.net/region/australia/news/university-of-western-australia-scientists-inch- Closer-to-solve-one-of-astronomys-greatest-mysteries.html