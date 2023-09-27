يهدف المركز الرائد في جامعة كولورادو بولدر إلى تحسين التنبؤ بالطقس الفضائي

تم إنشاء مركز جديد في جامعة كولورادو بولدر بهدف تطوير التنبؤ بالطقس الفضائي وفهم تأثيره على الأرض. يهدف المركز، المسمى مركز تكنولوجيا الطقس الفضائي والأبحاث والتعليم (SWx TREC)، إلى الجمع بين الباحثين والمعلمين ومحترفي الصناعة للتعاون في حلول مبتكرة للتنبؤ بتأثيرات الطقس الفضائي والتخفيف من آثارها.

يشير الطقس الفضائي إلى الظروف الموجودة في الفضاء والتي يمكن أن تؤثر على الأنظمة التكنولوجية للأرض، مثل الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات وشبكات الطاقة. وتتأثر هذه الظروف في المقام الأول بالنشاط الشمسي، بما في ذلك التوهجات الشمسية، والانبعاثات الكتلية الإكليلية، والرياح الشمسية. إن فهم الطقس الفضائي والتنبؤ به أمر بالغ الأهمية لحماية بنيتنا التحتية التكنولوجية وضمان التشغيل الموثوق للأنظمة الضرورية للحياة اليومية.

سوف تركز SWx TREC على ثلاثة مجالات أساسية: تطوير التكنولوجيا والبحث والتعليم. وفيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا، يهدف المركز إلى إنشاء أدوات وأدوات جديدة يمكنها تحسين مراقبة أحداث الطقس الفضائي والتنبؤ بها. ويشمل ذلك التقدم في أنظمة الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الأرضية وتقنيات النمذجة.

تهدف الأبحاث التي أجريت في SWx TREC إلى تعميق معرفتنا بظواهر الطقس الفضائي وتأثيراتها على الأرض. ومن خلال دراسة البيانات التي تم جمعها من مصادر مختلفة، سيتمكن الباحثون من تحسين النماذج الحالية وتطوير رؤى جديدة حول الديناميكيات المعقدة للطقس الفضائي.

يعد التعليم والتوعية أيضًا من المكونات الأساسية لـ SWx TREC. ويهدف المركز إلى توفير برامج وموارد تدريبية للطلاب وأخصائيي الأرصاد الجوية والمهنيين في الصناعات ذات الصلة. من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز التعاون، تأمل SWx TREC في تنمية مجتمع من الخبراء والمتحمسين المكرسين لتطوير التنبؤ بالطقس الفضائي.

يحمل هذا المركز الجديد في جامعة كولورادو بولدر وعدًا كبيرًا لمستقبل التنبؤ بالطقس الفضائي. من خلال الجمع بين خبرات الباحثين والمعلمين ومحترفي الصناعة، تهدف SWx TREC إلى تحقيق تقدم كبير في فهمنا للطقس الفضائي وتأثيراته على الأنظمة التكنولوجية للأرض. ومن خلال تحسين قدرات التنبؤ، يمكننا حماية بنيتنا التحتية وتقليل المخاطر المحتملة التي تشكلها أحداث الطقس الفضائي.

مصادر:

– جامعة كولورادو بولدر: مركز رائد يهدف إلى تعزيز التنبؤ بالطقس الفضائي