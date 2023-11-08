اكتشف علماء الفلك كوازارًا قديمًا للأشعة السينية مدعومًا ببذور الثقب الأسود التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ

قام فريق من علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا ومرصد شاندرا للأشعة السينية باكتشاف غير عادي: أقدم وأبعد كوازار نفث للأشعة السينية في الكون المعروف. ويبدو أن هذه الظاهرة الرائعة تغذيها "بذرة" ثقب أسود قديم فائق الكتلة، مما يسلط الضوء على أصول هؤلاء العمالقة الكونيين.

الكوازارات هي النوى المضيئة للمجرات النشطة، مدفوعة بتأثير الجاذبية للثقوب السوداء الهائلة التي تلتهم المادة المحيطة بها، وتصدر إشعاعًا حراريًا مكثفًا. يمكنهم أن ينبهروا بمثل هذا التألق عبر الطيف الكهرومغناطيسي بحيث يتفوقون على الضوء الجماعي لكل نجم داخل مجراتهم.

يصدر هذا الكوازار الذي تم تحديده حديثًا، والمعروف باسم UHZ1، إشعاعات أشعة سينية عالية الطاقة وتم اكتشافه عندما كان عمر الكون 450 مليون سنة فقط. بعد أن سافر ما يقرب من 13.7 مليار سنة للوصول إلينا، يمكن أن يكون UHZ1 مثالاً لثقب أسود "بذري" من الكون المبكر، مما يوفر نظرة ثاقبة لتشكيل الثقوب السوداء الهائلة التي تبلغ كتلتها ملايين - أو حتى مليارات - كتلة الشمس.

وأعرب المؤلف المشارك في الدراسة، البروفيسور بريامفادا ناتاراجان من جامعة ييل، عن حماسه لوجود هذا الثقب الأسود الهائل في مجرة ​​بعد 450 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير. اكتشف تلسكوب شاندرا التابع لناسا الأشعة السينية المنبعثة من هذا الكوازار البعيد الذي يحتوي على ثقب أسود كبير الحجم في مركزه.

أسئلة وأجوبة

ما هو الكوازار؟

الكوازارات هي النوى الساطعة للمجرات النشطة التي تغذيها الثقوب السوداء الهائلة.

ما هو الثقب الأسود الهائل؟

الثقوب السوداء الهائلة هي أجسام سماوية ضخمة بشكل لا يصدق توجد في مراكز المجرات، وتبلغ كتلتها ملايين أو مليارات المرات من كتلة الشمس.

كم عمر الكوازار المكتشف UHZ1؟

تم اكتشاف UHZ1 عندما كان عمر الكون 450 مليون سنة فقط، وقد سافر لمدة 13.7 مليار سنة للوصول إلينا.

ماذا يمكن أن يعلمنا UHZ1 عن الثقوب السوداء الهائلة؟

يمكن أن يكون UHZ1 مثالاً على "بذرة" ثقب أسود من الكون المبكر، حيث يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية وصول الثقوب السوداء فائقة الكتلة إلى كتلتها الهائلة.

هل هناك المزيد من بذور الثقب الأسود القديمة التي تنتظر اكتشافها؟

يعتقد الفريق أن UHZ1 قد يكون مجرد البداية، حيث فتح تلسكوب جيمس ويب الفضائي فرصًا غير مسبوقة لاستكشاف الكون المبكر واكتشاف المزيد من المجرات ذات البذور الثقيلة.

كيف سيساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في هذا البحث؟

ستساعد القدرات المتقدمة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي في اكتشاف مجرات إضافية تشبه UHZ1، مما يؤدي إلى فهم أفضل لانتشار الثقوب السوداء الضخمة في الكون المبكر.