يتم إغلاق فندق المبيت والإفطار ذو الطابع الفلكي بعد 20 عامًا من تقديم جولة حول الكون للضيوف

تم إغلاق فندق المبيت والإفطار الشهير ذو الطابع الفلكي في Osoyoos، الواقع في منطقة Okanagan في كولومبيا البريطانية، أبوابه مؤخرًا بعد أكثر من عقدين من العمل. يوفر مرصد B&B، المملوك لعالم الفلك الهاوي جاك نيوتن وزوجته أليس، للضيوف ليس فقط مكانًا للإقامة، ولكن أيضًا جولة فريدة وغامرة في الكون.

كان التلسكوب فائق الوضوح الموجود على السطح أحد عوامل الجذب الرئيسية في المبيت والإفطار. أتيحت للضيوف الفرصة للتحديق في الكون ومشاهدة الأجرام السماوية مثل الشمس والقمر والنجوم والكواكب وزخات الشهب والأجرام السماوية العميقة عن قرب. أتاحت الدقة العالية للتلسكوب للضيوف رؤية مئات النجوم حتى أثناء النهار. يتميز المبيت والإفطار أيضًا بتلسكوب هيدروجين ألفا، والذي يوفر رؤية قريبة للشمس وثوراناتها.

أعرب جاك نيوتن عن أن الجزء المفضل لديه في إدارة الأعمال هو الفرح والإثارة المتمثلين في إظهار الفضاء الخارجي للضيوف لأول مرة. كان لدى العديد من الضيوف ردود أفعال عاطفية تجاه استكشاف السماء ووصفوها بأنها تجربة غيرت حياتهم. رحب المبيت والإفطار بمجموعة متنوعة من الضيوف، بدءًا من علماء الفلك المحترفين والهواة وحتى الأفراد ذوي المعرفة الفلكية القليلة الذين كانوا ببساطة مفتونين بالكون.

على الرغم من إغلاق المبيت والإفطار، يخطط جاك نيوتن لمواصلة مراقبة الكون من خلال تلسكوبه كل ليلة. ويتجلى شغفه بعلم الفلك من خلال إنجازاته، بما في ذلك اكتشاف أو اكتشاف أكثر من 200 مستعر أعظم. وقد نشر أيضًا صوره الفلكية في منشورات معروفة مثل مجلة ناشيونال جيوغرافيك ومجلة لايف، وحصل على جوائز من منظمات مرموقة مثل جمعية علم الفلك الملكية في كندا.

أعرب الضيوف الذين أتيحت لهم فرصة الإقامة في Observatory B&B عن امتنانهم لتجربة "خارج هذا العالم". بالنسبة للكثيرين، ألهمتهم زيارتهم لمتابعة اهتماماتهم الخاصة بعلم الفلك.

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تم إغلاق فندق المبيت والإفطار الشهير ذو الطابع الفلكي في Osoyoos، الواقع في منطقة Okanagan في كولومبيا البريطانية، أبوابه مؤخرًا بعد أكثر من عقدين من العمل. يوفر مرصد B&B، المملوك لعالم الفلك الهاوي جاك نيوتن وزوجته أليس، للضيوف ليس فقط مكانًا للإقامة، ولكن أيضًا جولة فريدة وغامرة في الكون.

كان التلسكوب فائق الوضوح الموجود على السطح أحد عوامل الجذب الرئيسية في المبيت والإفطار. أتيحت للضيوف الفرصة للتحديق في الكون ومشاهدة الأجرام السماوية مثل الشمس والقمر والنجوم والكواكب وزخات الشهب والأجرام السماوية العميقة عن قرب. أتاحت الدقة العالية للتلسكوب للضيوف رؤية مئات النجوم حتى أثناء النهار. يتميز المبيت والإفطار أيضًا بتلسكوب هيدروجين ألفا، والذي يوفر رؤية قريبة للشمس وثوراناتها.

أعرب جاك نيوتن عن أن الجزء المفضل لديه في إدارة الأعمال هو الفرح والإثارة المتمثلين في إظهار الفضاء الخارجي للضيوف لأول مرة. كان لدى العديد من الضيوف ردود أفعال عاطفية تجاه استكشاف السماء ووصفوها بأنها تجربة غيرت حياتهم. رحب المبيت والإفطار بمجموعة متنوعة من الضيوف، بدءًا من علماء الفلك المحترفين والهواة وحتى الأفراد ذوي المعرفة الفلكية القليلة الذين كانوا ببساطة مفتونين بالكون.

على الرغم من إغلاق المبيت والإفطار، يخطط جاك نيوتن لمواصلة مراقبة الكون من خلال تلسكوبه كل ليلة. ويتجلى شغفه بعلم الفلك من خلال إنجازاته، بما في ذلك اكتشاف أو اكتشاف أكثر من 200 مستعر أعظم. وقد نشر أيضًا صوره الفلكية في منشورات معروفة مثل مجلة ناشيونال جيوغرافيك ومجلة لايف، وحصل على جوائز من منظمات مرموقة مثل جمعية علم الفلك الملكية في كندا.

أعرب الضيوف الذين أتيحت لهم فرصة الإقامة في Observatory B&B عن امتنانهم لتجربة "خارج هذا العالم". بالنسبة للكثيرين، ألهمتهم زيارتهم لمتابعة اهتماماتهم الخاصة بعلم الفلك.

مصادر: لا عناوين URL