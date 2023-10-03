اكتشافات جديدة لـ "دوائر خرافية" غير مفسرة تم استكشافها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

توصل العلماء إلى اكتشافات جديدة لـ"دوائر خرافية" غامضة في الصحاري حول العالم. تشبه هذه البقع الدائرية من الأوساخ القاحلة صفوفًا من نقاط البولكا، وقد حيرت العلماء لسنوات. في السابق، لم تتم ملاحظة الدوائر الخيالية إلا في صحراء ناميب في جنوب إفريقيا والمناطق النائية في غرب أستراليا. ومع ذلك، استخدمت دراسة حديثة تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأقمار الصناعية، ووجدت مئات المواقع الإضافية في 15 دولة مختلفة عبر ثلاث قارات حيث يمكن العثور على أنماط نباتية مماثلة تشبه الدوائر الخيالية.

استخدم الباحثون شبكة عصبية، وهي تقنية ذكاء اصطناعي تحاكي عمليات الدماغ، لتحديد الأنماط الشبيهة بالدوائر الخيالية في صور الأقمار الصناعية عالية الدقة. تم تدريب الشبكة العصبية باستخدام 15,000 صورة أقمار صناعية من ناميبيا وأستراليا، نصفها يظهر دوائر خرافية والنصف الآخر لا يظهر عليها. ثم قامت بتحليل ما يقرب من 575,000 قطعة أرض في جميع أنحاء العالم، وحددت أنماطًا دائرية تشبه الدوائر الخيالية المعروفة. تم إجراء المراجعة البشرية لاستبعاد هياكل الدائرة غير الخيالية بناءً على تفسير الصور والمعلومات السياقية.

وحددت الدراسة 263 منطقة من الأراضي الجافة ذات أنماط دائرية تشبه الدوائر الخيالية في أستراليا وناميبيا، بالإضافة إلى مناطق قاحلة أخرى في جميع أنحاء أفريقيا وأجزاء من غرب آسيا ووسط وجنوب غرب أستراليا ومنطقة الساحل والصحراء الغربية والقرن الأفريقي. توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول التوزيع العالمي للدوائر الخيالية.

تتميز الدوائر الخيالية عن غيرها من الظواهر الطبيعية التي تخلق فجوات في الغطاء النباتي بسبب نمطها المنظم للغاية. ومع ذلك، فإن الأنماط التي تم تحديدها في هذه الدراسة لم تلبي المستوى العالي الذي حدده الدكتور ستيفان جيتزين، الباحث في جامعة غوتنغن. وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على العوامل المعقدة والخاصة بالموقع التي تساهم في تكوين الدائرة الخيالية، مثل المناخ والتنظيم الذاتي للنبات في ناميبيا ونشاط النمل الأبيض في أستراليا.

بشكل عام، يهدف الأطلس العالمي للدراسة للدوائر الخيالية إلى إلهام المزيد من البحث حول هذه الظواهر الغامضة وتشجيع العلماء على استكشاف الألغاز المحيطة بتكوينها. يوفر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في هذه الدراسة أداة قوية لتحديد ودراسة الدوائر الخيالية على نطاق أوسع.

مصادر:

– مصدر المقال: NatureWorldNews.com

– مصطلحات علمية:

– الدوائر الخيالية: أقراص مستديرة من التراب القاحل توجد في الصحاري، وتتميز بنمط منظم للغاية بين الدوائر.

– الشبكة العصبية: تقنية ذكاء اصطناعي تحاكي عمليات الدماغ وتكون قادرة على التعلم والتعرف على الأنماط.

– النظم البيئية القاحلة: النظم البيئية التي تتميز بانخفاض هطول الأمطار ومحدودية توافر المياه.

- مصدر الصورة: أولغا إرنست وإتش بي بوميلر / ويكيميديا ​​​​كومنز