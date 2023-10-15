تجفيف بحيرة أورميا: أزمة بيئية في إيران

وقد شهدت بحيرة أورميا، التي كانت ذات يوم أكبر بحيرة في الشرق الأوسط، انخفاضًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وتحولت في نهاية المطاف إلى مسطح ملحي جاف بحلول خريف عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا التحول إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك حالات الجفاف المتتالية، واستخدام المياه الزراعية. وبناء السدود التي أثرت سلبًا على إمدادات البحيرة من المياه. وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن بحيرة أورميا ظلت تجف منذ عام 1995، وفقدت ما يقرب من 90% من مساحتها.

في عام 2020، شهدت البحيرة ارتفاعًا مؤقتًا في منسوب المياه بسبب هطول الأمطار غير المعتاد، لكن الظروف الأكثر جفافًا في السنوات اللاحقة تسببت في اقترابها مرة أخرى من الظروف شبه الجافة. تُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها مهمات لاندسات التابعة لناسا الفرق الصارخ بين حوض البحيرة المملوء بالمياه في عام 2020 وحالتها الجافة في عام 2023.

إن استنزاف بحيرة أورميا له آثار بيئية وصحية كبيرة. البحيرة والأراضي الرطبة المحيطة بها ليست فقط محمية للمحيط الحيوي لليونسكو وموقع رامسار ولكنها توفر أيضًا موائل أساسية لأنواع مختلفة من الطيور المائية وتكون بمثابة محطة توقف للأنواع المهاجرة. ومع تقلص البحيرة، تصبح المياه المتبقية أكثر ملوحة، مما يؤثر سلبا على أعداد الجمبري المملح ومصادر الغذاء الأخرى للحيوانات الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يزيد قاع البحيرة المكشوف من احتمالية حدوث عواصف ترابية، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الهواء ويكون له آثار سلبية على صحة الجهاز التنفسي. وقد ربطت الدراسات الحديثة بين انخفاض مستويات المياه في بحيرة أورميا ومشاكل الجهاز التنفسي بين السكان المحليين.

تظل أسباب استنزاف بحيرة أورميا موضوعًا للنقاش. وفي حين أن برنامج الترميم الذي مدته 10 سنوات والذي بدأ في عام 2013 قد أدى إلى بعض التعافي، إلا أنه من الصعب التأكد من الفعالية الحقيقية للجهود بسبب تزامن هطول الأمطار الغزيرة. تشير بعض الأبحاث إلى أن العوامل المناخية لعبت دورًا مهمًا في تعافي البحيرة.

يعد جفاف بحيرة أورميا أزمة بيئية ذات عواقب بعيدة المدى. ويجب بذل الجهود لمعالجة العوامل المساهمة وإعادة البحيرة إلى مجدها السابق، والحفاظ على تنوعها البيولوجي الغني وحماية صحة وسبل عيش السكان المحليين.

مصادر:

– صور مرصد ناسا للأرض التقطتها لورين دوفين، باستخدام بيانات لاندسات من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.