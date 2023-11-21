العالم الرائع من أكلة اللحوم الفطرية: كيف يحبس المفترس الفريسة ويهضمها

قدمت دراسة حديثة رؤى جديدة حول العمليات الجزيئية المعقدة التي تحدث عندما يلتقط الفطر آكلة اللحوم فريسته ويستهلكها. ركز البحث على Arthrobotrys oligospora، وهو نوع من الفطريات التي تحصل عادةً على العناصر الغذائية من المواد العضوية المتحللة، ولكنها يمكن أن تلجأ إلى الافتراس عند مواجهة المجاعة أو وجود ديدان قريبة.

في حين أن الدراسات السابقة سلطت بعض الضوء على بيولوجيا العلاقات بين المفترس والفريسة في الفطريات، إلا أن التفاصيل الجزيئية لهذه العملية ظلت غير معروفة إلى حد كبير. ولمعالجة هذه الفجوة المعرفية، أجرى فريق بقيادة هونغ تشي لين من أكاديمية سينيكا في تايبيه سلسلة من التجارب المعملية باستخدام الدودة الخيطية Caenorhabditis elegans.

وباستخدام تقنية تسمى RNAseq، قام الباحثون بتحليل نشاط الجينات المختلفة في A. oligospora في مراحل مختلفة من الافتراس. اكتشفوا العديد من العمليات البيولوجية الرئيسية التي يبدو أنها تلعب أدوارًا حاسمة في السلوك المفترس لهذه الفطريات.

تشير النتائج إلى أنه عندما يستشعر A. oligospora وجود دودة، يكون هناك زيادة في تكرار الحمض النووي وإنتاج الريبوسوم. بعد ذلك، هناك زيادة في تنظيم الجينات التي تشفر البروتينات المشاركة في تكوين المصيدة ووظيفتها، بما في ذلك البروتينات الملتصقة بالديدان المفرزة وعائلة البروتينات التي تم تحديدها حديثًا والتي تسمى "بروتينات المصيدة المخصبة" (TEP).

أخيرًا، بمجرد قيام A. oligospora بتوسيع الهياكل الخيطية داخل الدودة لهضمها، تصبح الجينات التي تشفر إنزيمات مختلفة تُعرف باسم البروتياز أكثر نشاطًا، وخاصةً مجموعة تعرف باسم البروتياز المعدني. هذه البروتياز مسؤولة عن تحطيم البروتينات، مما يشير إلى دورها في مساعدة هضم الدودة.

لا توفر هذه النتائج فهمًا أعمق للآليات الجزيئية الكامنة وراء افتراس A. oligospora فحسب، بل تضع أيضًا الأساس للبحث المستقبلي في التفاعلات الفطرية الأخرى بين المفترس والفريسة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو RNAseq؟

ج: RNAseq هي تقنية تستخدم لتحليل التعبير الجيني عن طريق قياس مستوى جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) في العينة. فهو يوفر رؤى قيمة حول نشاط الجينات المختلفة في نقاط زمنية مختلفة.

س: ما هي البروتياز؟

ج: البروتياز عبارة عن إنزيمات مسؤولة عن تحطيم البروتينات إلى ببتيدات أصغر أو أحماض أمينية. أنها تلعب أدواراً أساسية في العمليات البيولوجية المختلفة، بما في ذلك عملية الهضم.

س: ما هو الميتالوبروتيز؟

ج: البروتينات المعدنية هي فئة من البروتيازات التي تتطلب أيونات معدنية، مثل الزنك، لنشاطها الأنزيمي.

المصدر phys.org