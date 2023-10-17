التحقيق في إدراك الوقت في مرض التوحد: فهم أعمق من خلال النماذج الحيوانية

يعد إدراك الوقت جانبًا مهمًا من جوانب الإدراك البشري والحيواني، حيث يؤثر على اتخاذ القرار والذاكرة والتواصل والتحكم الحركي. يتعمق الأستاذ المشارك فؤاد بالسي من جامعة ميشيغان في عمل العقل البشري والحيواني، ويدرس الإحساس بالوقت وأوجه التشابه والاختلاف بين الأنواع.

يركز بالسي بشكل خاص على التوقيت العددي، وهو سمة أساسية لإدراك الوقت الذي تتقاسمه الأنواع المختلفة. مع زيادة الفترات الزمنية، تقل دقة التوقيت الداخلي، تمامًا مثل البيكسل على شاشة التلفزيون. يشير هذا إلى أن وظيفة ساعة التوقيت في الدماغ البشري محفوظة تطوريًا ويمكن مقارنتها بين الأنواع المختلفة.

إن فهم إدراك الوقت له آثار عملية، بما في ذلك نظرة ثاقبة للأسس التطورية للعقل البشري واستخدام النماذج الحيوانية لدراسة الدماغ البشري. تسمح أبحاث بالسي أيضًا باستكشاف اضطرابات إدراك الوقت المرتبطة بالاضطرابات العصبية مثل مرض التوحد، مما قد يؤدي إلى تدخلات علاجية.

أظهرت الدراسات أن الأفراد المصابين بالتوحد قد يعانون من اضطرابات في ساعتهم البيولوجية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بعدم اليقين. يمكن أن يساهم عدم اليقين المتزايد هذا في السلوكيات المتكررة وغيرها من السمات المميزة لمرض التوحد. يهدف بالسي إلى الكشف عن العلاقة بين العجز في إدراك الوقت والأعراض الأوسع لمرض التوحد.

من خلال مشروعه الذي يحمل عنوان "NeVRo: الجمع بين تصوير الكالسيوم وعلم البصريات الوراثي والواقع الافتراضي لدراسة الساعة الداخلية في مرض التوحد"، يستخدم بالسي نماذج حيوانية مصابة بالتوحد لاستكشاف دور إدراك الوقت في اضطرابات طيف التوحد. بيئات التجارب على الحيوانات التقليدية في صناديق صغيرة تحد من مراقبة السلوكيات الطبيعية. يتغلب Balci على هذا القيد من خلال إنشاء ظروف اختبار صالحة بيئيًا باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

في الإعداد التجريبي الذي أجراه بالسي، تجري الفئران على كرة معلقة، وتتحكم في تحركاتها في بيئة افتراضية. يوفر هذا النهج بيئة اختبار أكثر واقعية ويسمح بمراقبة نشاط الخلايا العصبية الفردية على المستوى الخلوي. يجمع Balci بين الواقع الافتراضي والتقنيات المتطورة مثل تصوير الكالسيوم وعلم البصريات الوراثي لمعالجة خلايا عصبية معينة وتحليل أنماط نشاط الدماغ.

ويتجاوز هذا النهج المشترك الفحص البسيط للنماذج الحيوانية بحثًا عن الأمراض والأدوية التي تصيب الإنسان. يتضمن النمط الظاهري المتعمق لبالسي تحليل السمات والخصائص التي يمكن ملاحظتها لتصحيح نشاط الدماغ المعطل الذي يظهر في مرض التوحد.

يهدف بحث بالسي إلى توفير فهم أعمق للآليات المعرفية ودورها في اضطرابات مثل التوحد. ومن خلال معالجة الأعراض الأساسية للتوحد، يأمل في الكشف عن السبب الأساسي المشترك. هذا الاستكشاف لديه القدرة على فتح فهم أعمق للاضطرابات المعرفية في قلب مرض التوحد وتمهيد الطريق لتدخلات علاجية أكثر فعالية.

مصادر:

– جامعة ميشيغان قسم العلوم البيولوجية (UM العلوم البيولوجية)

– فؤاد بالسي، أستاذ مشارك في العلوم البيولوجية بجامعة UM