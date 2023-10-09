تلعب البروتينات الهيكلية الخلوية دورًا حاسمًا في نمو البويضات، وفقًا لدراسة الطب بجامعة نورث وسترن

اكتشف علماء الطب بجامعة نورث وسترن دور بروتينات الهيكل الخلوي في نمو البيض في ذباب الفاكهة. تلقي الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، الضوء على كيفية تكوين خلايا البويضة وتمييزها عن الخلايا الشقيقة الأخرى.

تتشكل البويضات، أو البويضات النامية، عندما تميز خلية واحدة نفسها على أنها خلية بيضية، بينما تصبح الخلايا المتبقية خلايا "ممرضة" تزود البويضة بالمواد اللازمة للنمو. هذه الهياكل الخلوية المترابطة، والمعروفة باسم "الفائزون يأخذون كل شيء"، موجودة في كل من ذباب الفاكهة والثدييات.

أجرى مختبر الدكتور فلاديمير جلفاند الدراسة لفهم الآليات الكامنة وراء هذه العملية بشكل أكبر. ووجدوا أن البويضات تعمل كطفيليات، حيث تنتج الخلايا الحاضنة جميع البروتينات المطلوبة، والتي يتم نقلها بعد ذلك إلى البويضة عبر الأنابيب الدقيقة بواسطة المحرك الجزيئي داينين ​​السيتوبلازمي.

باستخدام ذباب الفاكهة كنظام نموذجي، قام العلماء بزراعة المبايض ولاحظوا أن البويضة أنتجت عددًا أكبر من الأنابيب الدقيقة، والتي تعمل كطرق سريعة بين الخلايا لنقل البروتينات والموارد. في ذباب الفاكهة، يتم تنظيم نمو الأنابيب الدقيقة عن طريق تماثل جيني يسمى المغزل الصغير (Msps) بدلاً من XMAP215، وهو البروتين المسؤول عن نمو الأنابيب الدقيقة في البشر.

وكشفت الدراسة أن Msps mRNA، الذي يحمل تعليمات لصنع بروتين Msps، يتركز في البويضة. ضربة قاضية للmRNA أثرت سلبا على تطور الأنابيب الدقيقة ونمو الخلايا. تم اكتشاف أيضًا أن الداينين ​​كان مسؤولاً عن تراكم Msps mRNA داخل البويضة.

أدت إزالة الدينين إلى تقليل كمية الرنا المرسال داخل البويضة، مما أوقف نمو الخلايا الطبيعية. قاد هذا الباحثين إلى تحديد Msps وdynein كثنائي ديناميكي في التحكم في تخصص البويضات وتطويرها.

وتؤسس النتائج حلقة ردود فعل إيجابية بين داينين ​​وMsps، مما يعزز نمو البويضات. سوف تركز الأبحاث المستقبلية على فهم العوامل التي تحدد الخلايا التي تصبح بويضات.

تم دعم الدراسة بمنحة من المعهد الوطني للعلوم الطبية العامة.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

– معمل جلفاند