فهم المحركات البكتيرية: الآثار المترتبة على الآلات النانوية الفعالة

حقق باحثون من جامعة ناغويا، وجامعة أوساكا، ومعهد ناجاهاما للعلوم الحيوية والتكنولوجيا اكتشافات مهمة فيما يتعلق بحركة البكتيريا وتطبيقاتها المحتملة في تطوير الآلات النانوية. وحدد الفريق، بقيادة البروفيسور الفخري ميتشيو هوما والبروفيسور سيجي كوجيما، دور جزيء FliG في الطبقة السوطية، أو "المحرك" للبكتيريا.

يحتوي المحرك السوطي في البكتيريا على دوار وجزء ساكن. يعمل الجزء الثابت كمحرك، بينما يدور الجزء المتحرك بناءً على ناقل حركة دوران الجزء الثابت. تسمح هذه الآلية للبكتيريا بالتحرك للأمام أو للخلف. وتتحكم الحلقة C، وهي مركب بروتيني، في هذه الحركة. يعمل جزيء FliG داخل الحلقة C بمثابة القابض، مما يسهل التبديل بين الحركة للأمام والخلف.

قام الباحثون بالتحقيق في طفرة G215A في جزيء FliG، والتي تسبب دورانًا دائمًا للمحرك في اتجاه عقارب الساعة. ومن خلال دراستهم، اكتشف الفريق أن التغيرات في بنية FliG وتفاعل جزيئات الماء حوله هي المسؤولة عن الحركة في اتجاه عقارب الساعة. تحدث هذه التغييرات أيضًا في الشكل الطبيعي لـ FliG عندما يدور في اتجاه عقارب الساعة. تمكن الاختلافات الهيكلية البكتيريا من التبديل بين الحركة للأمام والخلف استجابة لبيئتها.

يعد فهم الخصائص الفيزيائية لبروتين FliG بمثابة تقدم كبير في فهم الآلية الجزيئية للتبديل الدوراني في المحركات. تمهد النتائج الطريق لتطوير محركات مدمجة ذات كفاءة أعلى في تحويل الطاقة. ويمكن تطبيق هذه المعرفة في تصميم آلات نانوية صناعية لديها تحكم دقيق في دورانها. هذه التطورات لديها القدرة على إحداث ثورة في مجالات مختلفة، مثل الطب وتصميم الحياة الاصطناعية.

تمثل الدراسة، التي نشرت في مجلة iScience، خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للمحركات البكتيرية وآثارها المحتملة على تطوير آلات نانوية أكثر كفاءة. فهو يفتح آفاقًا جديدة للبحث في مجال تكنولوجيا النانو والهندسة، مما يوفر إمكانيات مثيرة للتقدم التكنولوجي في المستقبل.

المصدر

تاتسورو نيشيكينو وآخرون. تؤدي التغييرات في الشبكة الكارهة للماء في مجال FliGMC إلى التبديل الدوراني للمحرك السوطي، iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [جامعة ناغويا]