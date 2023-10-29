مؤسسة الفضاء المفتوح: سد الفجوة في تعليم العلوم

في بلدة ثيني، تاميل نادو، اكتشف الشاب سوريندر بونالاغار شغفه بعلم الفلك الذي سيشكل مستقبله. وهو الآن عالم فلكي مقيم في مركز السديم لعلم الفلك في أبو ظبي، ويتأمل سوريندر في رحلته وتأثير التعرض المبكر للعلم. بدافع من توفير نفس الفرصة للآخرين، أسس Surender والأفراد ذوي التفكير المماثل مؤسسة Open Space Foundation (OSF).

تهدف منظمة OSF إلى توسيع نطاق تعليم العلوم ليشمل المدارس الحكومية والمدارس التي تتلقى مساعدات حكومية، خاصة في المناطق الريفية حيث تكون هذه الفرص محدودة. وعلى مر السنين، تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 10,000 طالب في جميع أنحاء تاميل نادو وكارناتاكا وكيرالا.

لقد كان تصميم المناهج الدراسية بما يتناسب مع فضول الطلاب ومتطلباتهم أمرًا أساسيًا لنجاحهم. لعبت خبرة أنوباما براديبان في تطوير المناهج الدراسية دورًا حيويًا في إنشاء مواد تعليمية علمية جذابة وذات صلة.

التحديات لم تردع الفريق عن مهمته. لقد كان التكيف مع الأسئلة المتغيرة، والمشهد التعليمي المتطور، وموازنة الموارد البشرية بمثابة عمليات تعلم مستمرة. ومع ذلك، فإن الأفكار الأكثر إثارة للاهتمام غالبًا ما تأتي من الطلاب أنفسهم. تظهر استفساراتهم، التي تترك المعلمين في بعض الأحيان يتصارعون للحصول على إجابات، فضولهم الهائل وتعطشهم للمعرفة.

إحدى اللقاءات التي لا تُنسى كانت أثناء زيارة منظمة OSF لمدرسة في قرية سوكامباتي. عندما تم تعريف الطلاب بالتلسكوب، فاض فضولهم، وطرحوا أسئلة مختلفة. وكان أحد الأسئلة المهمة هو ما إذا كان بإمكانهم تناول الطعام أثناء كسوف الشمس، مما يكشف عن السياقات الثقافية والاجتماعية التي أثرت على تصوراتهم. وقدمت منظمة OSF تفسيرا علميا، مؤكدة أن تناول الطعام أثناء كسوف الشمس لا يشكل أي خطر كامن.

أثرت المعتقدات الثقافية أيضًا على كيفية تعامل الطلاب مع الظواهر السماوية. تردد بعض الأطفال أو حتى رفضوا الاقتراب من التلسكوب عند تقديمهم إلى زحل بسبب معتقدات ثقافية معينة. ومع ذلك، فإن الدهشة والدهشة التي شعر بها الأطفال عند رؤية القمر لأول مرة كانت آسرة حقًا.

تواصل مؤسسة Open Space Foundation تعزيز قوتها من خلال التحديات، مدفوعة بالتزامها بجعل عجائب الفضاء في متناول الجميع. يُحدث نهجهم الفريد وتفانيهم في تصميم تعليم العلوم وفقًا لاحتياجات الطلاب فرقًا ذا معنى في سد الفجوة في تعليم العلوم.

أسئلة وأجوبة

ما هي مؤسسة الفضاء المفتوح؟

مؤسسة الفضاء المفتوح (OSF) هي جهد جماعي أسسه سوريندر بونالاغار وغيره من الأفراد المتحمسين. وتتمثل مهمتهم في توسيع نطاق تعليم العلوم ليشمل المدارس الحكومية والمدارس التي تدعمها الحكومة، وخاصة في المناطق الريفية.

أين وصلوا؟

وصلت OSF إلى أكثر من 10,000 طالب في جميع أنحاء تاميل نادو وكارناتاكا وكيرالا.

كيف يصممون المناهج الدراسية؟

تقوم OSF بتصميم المناهج الدراسية لتتناسب مع فضول الطلاب ومتطلباتهم. تلعب أنوباما براديبان، بفضل خبرتها في تطوير المناهج الدراسية، دورًا حيويًا في إنشاء مواد تعليمية علمية جذابة وذات صلة.

ما هي التحديات التي واجهوها؟

واجهت OSF تحديات مثل التكيف مع الأسئلة المتغيرة، والمشهد التعليمي المتطور، وموازنة الموارد البشرية بكفاءة.

ما هي بعض اللقاءات التي لا تنسى؟

خلال زيارة منظمة OSF إلى إحدى المدارس، طرح الطلاب أسئلة مختلفة، بما في ذلك ما إذا كان بإمكانهم تناول الطعام أثناء كسوف الشمس. كما لوحظت المعتقدات الثقافية وردود الفعل المحددة تجاه الظواهر السماوية. واحدة من أكثر التجارب الممتعة كانت عندما وضع الأطفال أعينهم على القمر لأول مرة.

(المصدر: العربية)